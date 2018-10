Τρομοκρατία στις ΗΠΑ: Ανακαλύπτουν συνεχώς πακέτα με βόμβες - Σε συναγερμό όλη η χώρα (pics+vids)

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αμερικανικές Aρχές μετά την αποστολή αλλεπάλληλων τρομο-δεμάτων σε κορυφαία πολιτικά πρόσωπα της χώρας, τον Τζορτζ Σόρος, αλλά και στα γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNNi.

Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε τις «ποταπές» πράξεις που είχαν στόχο τον Μπαράκ Ομπάμα και τη Χίλαρι Κλίντον μετά τον εντοπισμό ύποπτων δεμάτων, που περιείχαν ενδεχομένως εκρηκτικούς μηχανισμούς, και απευθύνονταν στον πρώην πρόεδρο και την πρώην υπουργό Εξωτερικών.

«Αυτές οι πράξεις είναι τρομερές, οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους ενώπιον της δικαιοσύνης», δήλωσε ο Σάρα Σάντερς, εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως οι δυνάμεις της τάξης λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν κάθε πρόσωπο που απειλείται από «αυτούς τους δειλούς».

Η «πολιτική βία δεν έχει θέση στις ΗΠΑ» διαβεβαίωσε από την πλευρά του Τραμπ και ζήτησε από τα ΜΜΕ να «σταματήσουν τις εχθροπραξίες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε για την υπόθεση και ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC επικαλούμενο έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της προεδρίας.

Ο Τραμπ απηύθυνε έκκληση για ενότητα μετά την αποστολή των ύποπτων δεμάτων, ενώ υπογράμμισε ότι η «πολιτική βία» δεν θα γίνει ανεκτή στις ΗΠΑ.

«Σε στιγμές όπως αυτή εδώ, πρέπει να ενωθούμε» επισήμανε ο μεγιστάνας από τον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας:«Οι ενέργειες και οι απειλές πολιτικής βίας δεν έχουν θέση στις ΗΠΑ».

«Είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι, ταραγμένοι και δυσαρεστημένοι με όσα είδαμε σήμερα το πρωί και θα διαλευκάνουμε την υπόθεση» υποσχέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Από την πλευρά της η Μελάνια Τραμπ κατήγγειλε τις «άνανδρες επιθέσεις», μετά την αποστολή των ύποπτων δεμάτων. «Δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτές τις άνανδρες επιθέσεις και καταδικάζω απερίφραστα όλους όσοι επιλέγουν τη βία» υπογράμμισε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, σε δηλώσεις που έκανε σε μια εκδήλωση για την κρίση των οπιοειδών.

Ο συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (24/10) όταν η ομοσπονδιακή υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των πρώην Προέδρων και των οικογενειών τους ανακοίνωσε ότι εντόπισε δύο δέματα που περιείχαν «πιθανούς εκρηκτικούς μηχανισμούς» με αποδέκτες την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον και τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Το δέμα που προοριζόταν για την Κλίντον, την αντίπαλο του νυν Προέδρου των ΗΠΑ στις προεδρικές εκλογές του 2016, εντοπίστηκε προχθές το βράδυ, ενώ εκείνο προς τον Ομπάμα χθες το πρωί, ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία. Κανένα από τα δέματα δεν παρελήφθη από τα πρόσωπα για τα οποία προοριζόταν κι η ζωή τους δεν διέτρεξε κίνδυνο, διευκρίνισε η Μυστική Υπηρεσία.

BREAKING: Secret Service intercepts suspicious packages addressed to the residences of former President Obama and former First Lady Hillary Clinton. Working with our law enforcement partners on the investigation. Our Statement: https://t.co/lJdTn04KmI