Αυτός είναι ο ύποπτος για το κύμα τρόμου με πακέτα - βόμβες που «σάρωσε» τις ΗΠΑ (Pics+Vids)

Αυτή είναι η πρώτη σύλληψη που γίνεται από την αρχή της έρευνας για την υπόθεση, ενώ από τη Δευτέρα έως σήμερα το πρωί έχουν εντοπιστεί συνολικά δεκατρία δέματα. Δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ κατονόμασαν τον Σέζαρ Σαγιόκ, 56 ετών, ως δράστη.

Photo of suspect Cesar Sayoc Jr. pic.twitter.com/dvjEApfhAL — Spectrum News NY1 (@NY1) October 26, 2018

(Φωτογραφία του φορτηγού που οδηγούσε ο ύποπτος)

PHOTO: Van of the Florida man who is accused of sending letter bombs to Trump critics; his identity has not yet been released pic.twitter.com/SHG3UMoslZ — BNO News (@BNONews) October 26, 2018

Ο άνδρας που συνελήφθη στη Φλόριντα σε σχέση με την υπόθεση των 13 δεμάτων που περιείχαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και εστάλησαν σε επικριτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι ο βασικός και πιθανόν ο μόνος ύποπτος, δήλωσε αξιωματούχος των ομοσπονδιακών υπηρεσιών ασφαλείας στο Reuters.

BREAKING: Mail bombing suspect is a male, in his 50s, has prior arrests for terror-related activities and is a former New Yorker, reports FOX News. Watch LIVE aerials from the scene at this LINK: https://t.co/nmp3w1JzOs #Breaking #PipeBomb pic.twitter.com/MHA2GRM6QO — Fox5NY (@fox5ny) October 26, 2018

Ο αξιωματούχος αυτός, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε ότι η σύλληψη του άνδρα έγινε στον χώρο στάθμευσης ενός καταστήματος της αλυσίδας AutoZone στην πόλη Πλαντέισον της Φλόριντα.

MORE: Suspect in package bomb case was arrested by Broward County Sheriff's Dept. deputies near or in Plantation, Fla., @jeffpeguescbs reports https://t.co/gsq71KDoS1 pic.twitter.com/WmEhVBfHqz — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 26, 2018

Ωστόσο ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ύποπτοι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο άνδρας Σέζαρ Σαγιόκ είναι ένας 56χρονος δηλωμένος Ρεπουμπλικάνος που ζει στη Φλόριντα και έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο Σέζαρ Σέιοκ Τζούνιορ έχει συλληφθεί πολλές φορές, μεταξύ των οποίων και μία επειδή απείλησε να χρησιμοποιήσει βόμβα.





Πάνω στο λευκό φορτηγάκι του Σέιοκ, το οποίο κατασχέθηκε, υπάρχουν πολλά αυτοκόλλητα του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του Αμερικανού αντιπροέδρου Μάικ Πενς, καθώς και ένα που γράφει «Το CNN είναι χάλια», σύμφωνα με τη φωτογραφία που ανήρτησε στο Twitter δημοσιογράφος του CNN.

Ο Σέιοκ προωθεί καλλιτέχνες, κλείνει συναυλίες και «είναι ιδιοκτήτης κέντρου διασκέδασης», σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, στο οποίο αναφέρεται ως ιδιοκτήτης της εταιρείας International Gold Productions.





Το 2012 κήρυξε πτώχευση στο Μαϊάμι, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Τότε ο Σέιοκ είχε δηλώσει ότι ζει με τη μητέρα του στην πόλη Αβεντούρα στη Φλόριντα και ανέφερε ότι μοναδικά του περιουσιακά στοιχεία ήταν 1.150 δολάρια από επιστροφή φόρου και ένα αυτοκίνητο Chevy Tahoe του 2001.

Τραμπ: «Τέτοιου είδους πράξεις είναι ειδεχθείς»

Οι αρχές έχουν συλλάβει τον άνδρα που έστελνε δέματα με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Τέτοιου είδους πράξεις είναι ειδεχθείς και δεν έχουν καμία θέση στη χώρα μας», τόνισε ο Τραμπ.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να εδραιωθεί η πολιτική βία», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προτού δεσμευθεί να την σταματήσει. «Οι Αμερικανοί πρέπει να ενωθούν, να δείξουν στον κόσμο ότι είμαστε ενωμένοι», υπογράμμισε.