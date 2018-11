ΗΠΑ: Έλληνας ομογενής ύποπτος για το φόνο του γκάνγκστερ Γουάιτι Μπούλτζερ

Την περασμένη Τρίτη ο γκάνγκστερ που έγινε πληροφοριοδότης του FBI βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του.

Ο 89χρονος Μπούλτζερ, ήταν διαβόητος γκάνγκστερ στη Βοστώνη και μάλιστα η ζωή του έχει μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστή τον Τζόνυ Ντεπ.

Τον Αύγουστο του 2013 ο Μπούλτζερ κρίθηκε ένοχος για 11 δολοφονίες και άλλα εγκλήματα, όπως εκβιασμούς και καταδικάστηκε σε δις ισόβια συν πέντε χρόνια κάθειρξη. Είχε προσπαθήσει σκληρά να αποφύγει τη φυλακή: μεταξύ άλλων, σκότωσε μάρτυρες κατηγορίας, δωροδοκούσε διεφθαρμένους αστυνομικούς και έζησε ως φυγόδικος επί 16 χρόνια. Όλα τελείωσαν με τον πιο απροσδόκητο τρόπο: μια πρώην μις Ισλανδία έδωσε στις Αρχές πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψή του, τον Ιούνιο του 2011, στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, όπου ζούσε με την επί πολλά χρόνια σύντροφό του.

Ο Μπούλτζερ και η συμμορία Γουίντερ Χιλ δρούσαν επί περισσότερα από 20 χρόνια στην ιρλανδέζικη συνοικία Σάουθ Μπόστον. Στις δραστηριότητές τους περιλαμβάνονταν τοκογλυφία, εκβιασμοί, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, δολοφονίες. Και όλα με την σιωπηρή έγκριση ενός πράκτορα του FBI που «έκανε τα στραβά μάτια» ώστε να του παρέχουν πληροφορίες για άλλους γκάνγκστερ της πόλης.

