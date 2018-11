Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε μπαρ στην Καλιφόρνια – Πολλοί τραυματίες (Vids)

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από το χώρο στον οποίο σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες κατά τη διάρκεια της επίθεσης ακούστηκαν τουλάχιστον 30 πυροβολισμοί.

Scene near the #Borderline country and western bar in #ThousandOaks where a shooting incident with multiple victims is reported. Sheriff’s deputies say “active shooter” still in the area. pic.twitter.com/C2HNeqRel4