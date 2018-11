Στις φλόγες και πάλι η Γάζα: Νέα πυραυλική επίθεση από τον ισραηλινό στρατό (video)

Παλαιστινιακά πυρά όλμων που εκτοξεύθηκαν από τη λωρίδα της Γάζας κατέστρεψαν ένα λεωφορείο στην ισραηλινή πλευρά του φράχτη, τραυματίζοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο, σύμφωνα με τα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα.

Here's the Israeli bus hit by a mortar from #Gaza. One Israeli man in critical condition. ? pic.twitter.com/xTzcmL9k9e — Eylon Levy | אילון לוי (@EylonALevy) 12 Νοεμβρίου 2018

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν το λεωφορείο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό, καθώς και εκλάμψεις φωτός εκεί όπου εκρήξεις δείχνουν την αναχαίτιση πυραύλων από το σύστημα αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ.

Τα αντίποινα από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ήταν άμεσα, με πυραυλικές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κλιμακούμενη βία είναι αποτέλεσμα της χθεσινής (11/11) επίθεσης, κατά την οποία σκοτώθηκαν επτά τρομοκράτες της Χαμάς, μεταξύ των οποίων ο Νουρ Μπαράκε, διοικητής του ανατολικού τάγματος των ταξιαρχιών της Χαμάς Izz Al-Din Al-Qassam στο Χαν Γούνι. Από τα πυρά δολοφονήθηκε και ένας υπολοχαγός του ισραηλινού στρατού.

OVER THE LAST HOUR: 80+ rockets fired from #Gaza at innocent Israelis. The Iron Dome intercepted several of them. We are currently striking terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/a27pPb6oJe — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 Νοεμβρίου 2018