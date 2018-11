Αγωγή κατά του Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε το CNN (Pics+Vid)

«Ζητήσαμε από το δικαστήριο να δώσει αμέσως εντολή να επιστραφεί το πάσο του Τζιμ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το CNNi.

«Ενώ η αγωγή είναι συγκεκριμένα του CNN και του Ακόστα, αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί στον καθένα. Αν δεν αμφισβητηθούν, οι ενέργειες του Λευκού Οίκου θα έχουν επικίνδυνες συνέπειες για οποιονδήποτε δημοσιογράφο καλύπτει τους αιρετούς αξιωματούχους μας», σημειώνεται.

This morning, CNN filed a lawsuit against @realDonaldTrump and top aides. The White House has violated CNN and @Acosta's First Amendment rights of freedom of the press and Fifth Amendment rights to due process. Complaint: https://t.co/43oX6L8xA7 pic.twitter.com/RvJ0Cgh6oi