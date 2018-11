Η Τουρκία «ξεμπροστιάζει» τη Σ. Αραβία: Νέο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τον φριχτό θάνατο του Κασόγκι

Ο γενικός εισαγγελέας της Σαουδικής Αραβίας ζήτησε χθες την επιβολή της θανατικής ποινής σε πέντε από τους κατηγορούμενους για τον ρόλο τους στην δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι, λέγοντας ότι ο δημοσιογράφος «ναρκώθηκε, δολοφονήθηκε και διαμελίσθηκε» εντός του σαουδαραβικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου, όμως οι αρχές του Ριάντ φρόντισαν στην εκδοχή αυτή να απαλλάξουν τελείως τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον επονομαζόμενο MBS.





Σύμφωνα με τον Σαουδάραβα εισαγγελέα, μία ομάδα εστάλη στην Κωνσταντινούπολη με αποστολή να μεταφέρει δια της βίας ή μη τον δημοσιογράφο στο Ριάντ, αλλά ο επικεφαλής της ομάδας έλαβε επί τόπου, με δική του πρωτοβουλία, την απόφαση να τον σκοτώσει χωρίς να συμβουλευθεί τους ανωτέρους του.

#Breaking: Official Statement by the #Saudi Public Prosecution on the Jamal #Khashoggi case. pic.twitter.com/TzSdRHIkIV