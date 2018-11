Έξαλλος ο Τραμπ με τους μετανάστες: «Go home!»

Ο Τραμπ καλεί τους μετανάστες σε αυστηρό ύφος να «γυρίσουν στα σπίτια τους», λέγοντας ότι «οι ΗΠΑ είναι ανέτοιμες για αυτή την εισβολή και δεν θα τη στηρίξουν».

Επικαλείται, μάλιστα, δήλωση του δημάρχου της μεξικανικής πόλης Τιχουάνα, ο οποίος ανέφερε ότι η πόλη του είναι ανέτοιμη να χειριστεί τόσους πολλούς μετανάστες.

«Οι μετανάστες προκαλούν εγκλήματα και μεγάλα προβλήματα στο Μεξικό. Γυρίστε στα σπίτια σας!», σημειώνει στο σχετικό tweet του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε το tweet του Ντόναλντ Τραμπ:

The Mayor of Tijuana, Mexico, just stated that “the City is ill-prepared to handle this many migrants, the backlog could last 6 months.” Likewise, the U.S. is ill-prepared for this invasion, and will not stand for it. They are causing crime and big problems in Mexico. Go home!