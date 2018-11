Επικίνδυνη πρόκληση της Τουρκίας κατά του Τραμπ: «Κωμικά τα σχόλια του για τη δολοφονία Κασόγκι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε σήμερα 21 Νοεμβρίου το εγκώμιο της Σαουδικής Αραβίας λέγοντας ότι βοήθησε να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου, την ώρα που αυξάνεται η πίεση για επιβολή σκληρότερων κυρώσεων σ' αυτή τη χώρα σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή μετά τον φόνο του διαφωνούντα Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Τραμπ ευχαρίστησε το Ριάντ για την πρόσφατη μείωση των πετρελαϊκών τιμών και ζήτησε να μειωθούν ακόμη περισσότερο, παρομοιάζοντας τη μείωσή τους με «μια μεγάλη μείωση φόρου» που μπορεί να δώσει ώθηση στις ΗΠΑ και τις παγκόσμιες οικονομίες.

Ο Τραμπ είχε επανειλημμένα καταφερθεί εναντίον των υψηλών τιμών του πετρελαίου επικρίνοντας τον ΟΠΕΚ για την παραγωγή του και είχε πιέσει τη Σαουδική Αραβία να αναλάβει δράση. Οι πετρελαϊκές τιμές αυξήθηκαν περισσότερο από 1% σήμερα, όμως εδώ και εβδομάδες υπάρχει τάση μείωσής τους.

«Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται. Θαυμάσια! Σαν μια μεγάλη Μείωση Φόρου για την Αμερική και τον Κόσμο. Απολαύστε! $54, ήταν $82. Ευχαριστώ Σαουδική Αραβία, αλλά ας πάμε χαμηλότερα!», έγραψε ο Τραμπ.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower!