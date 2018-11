Τραγωδία στην Kίνα: Ο οδηγός που παρέσυρε μαθητές έξω από σχολείο ήθελε να αυτοκτονήσει

Στην τύχη επέλεξε τα θύματά του έπειτα από καυγά που είχε με την σύζυγό του ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε την Πέμπτη (22/11) πάνω σε μια ομάδα μαθητών στην πόλη Χουλουντάο στην βορειοανατολική Κίνα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών και να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν επίσης ανήλικοι, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο άνεργος αυτός 29χρονος άνδρας έπεσε χθες με το αυτοκίνητό του σε μια ομάδα παιδιών την ώρα που αυτά διέσχιζαν δρόμο μπροστά από δημοτικό σχολείο της πόλης Χουλουντάο, στην επαρχία Λιαονίνγκ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο νεαρός άνδρας «σκεφτόταν να αυτοκτονήσει λόγω των διαφωνιών του με την σύζυγό του» και επέλεξε να πέσει πάνω σε κάποια θύματα «στην τύχη», μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua), επικαλούμενο την αστυνομία.

Βίντεο που προβλήθηκαν από μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια ομάδα παιδιών που διασχίζει δρόμο όταν ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στο αντίθετο ρεύμα πέφτει πάνω τους.

Οι πέντε άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι παιδιά που παρακολουθούσαν τμήμα «προσχολικής εκπαίδευσης», μετέδωσε χθες το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν ηλικίας κάτω των 6 ετών.

Μεταξύ των 19 τραυματιών βρίσκονται 2 εκπαιδευτικοί, ένας περαστικός, ενώ οι υπόλοιποι είναι «ανήλικοι», σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

Mainland media say five dead and 18 injured after a car smashed into a group of children in Huludao, Liaoning provincehttps://t.co/t2FNR7UGu0 pic.twitter.com/61KXU48NQ5