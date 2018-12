Ντ. Τουσκ: Έκτακτη σύνοδος για το Brexit την Πέμπτη

«Αποφάσισα να συγκαλέσω μια σύνοδο για το Brexit την Πέμπτη», πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, ανέφερε με μήνυμά του στο Twitter ο Τουσκ. «Δεν θα επαναδιαπραγματευτούμε τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου και του backstop (σ.σ. το λεγόμενο "δίχτυ ασφαλείας" για τα σύνορα με τη Βόρεια Ιρλανδία) αλλά είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με ποιον τρόπο θα διευκολύνουμε την επικύρωση (της συμφωνίας) από τη βρετανική πλευρά», πρόσθεσε.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.