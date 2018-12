Συναγερμός για τρομοκρατική επίθεση στην Αγγλία: Εισβολή υπόπτου στο βρετανικό κοινοβούλιο (Pics)

Η Μητροπολιτική αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα αυτόν για παραβίαση προστατευόμενου χώρου.

Police detain a man inside the grounds of UK parliament - @PBANicholls on the scene for @reuterspictures pic.twitter.com/3876YqtZyh — Andy Bruce (@BruceReuters) 11 Δεκεμβρίου 2018

Φωτογράφος του Reuters, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί του φώναξαν: «Σταμάτα. Πέσε κάτω», ενώ φωτογραφίες του Reuters δείχνουν τους ένοπλους αστυνομικούς να χρησιμοποιούν το αναισθητοποιητικό όπλο τους στον άνδρα.

An intruder at the main gates of Parliament has been arrested by police pic.twitter.com/RCppdv44gz — EJ Ward (@EJWardNews) 11 Δεκεμβρίου 2018

Στον συλληφθέντα πέρασαν στη συνέχεια χειροπέδες και οι αστυνομικοί κρατούσαν όπλο στον κρόταφό του. Η αστυνομία δεν έχει προβεί σε σχόλια αλλά σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

