Συναγερμός στο Στρασβούργο: Πυροβολισμοί σε χριστουγεννιάτικη αγορά - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις τραυματίες.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter εμφανίζονται άτομα να κείτονται στο έδαφος.

Γάλλος δημοσιογράφος αναφέρει στο Twitter ότι «είδε στρατιώτες να πυροβολούν έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να πυροβολούσε εναντίον τους».

Video from the scene in Strasbourg, France after gunfire was reported#France #Strasbourg pic.twitter.com/e3RS90M6Ct