Το μεγαλύτερο διαμάντι της Βόρειας Αμερικής είναι κίτρινο και πελώριο

Το 552 καρατίων διαμάντι εντοπίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο από την μεταλλευτική εταιρεία Dominion Diamond Mines, στο ορυχείο Diavik Diamond, στα βορειοδυτικά του Καναδά και πρόκειται για το μεγαλύτερο πολύτιμο πετράδι που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στη Βόρεια Αμερική.

«Τα σημάδια τριβής στην επιφάνεια του λίθου πιστοποιούν το δύσκολο ‘ταξίδι’ κατά τη διάρκεια της εξόρυξής τους. Και είναι εκπληκτικό το γεγονός πως παρόλα αυτά παραμένει άθικτο», αναφέρει χαρακτηριστικά ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας εξορύξεων διευκρίνισαν πως το πολύτιμο αυτό πετράδι δε θα πουληθεί στην ακατέργαστη μορφή του, αλλά θα κοπεί και θα λειανθεί προτού δημοπρατηθεί. Εξήγησαν δε, πως είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί η αξία του.

