Δραματικές εξελίξεις: Ο Ερντογάν ετοιμάζεται να πλημμυρίσει το Αιγαίο με πολεμικά drones (Pics+Vids)

«Το μη επανδρωμένο ΤΒ12 των πολεμικών μας δυνάμεων ξεκίνησε τα καθήκοντα του», ανακοίνωσε ο Μπαιρακτάρ.

5 Bayraktar TB2 armed UAVs make maiden flight for Turkish Naval Forces at Çanakkale Airport in northwestern Turkey, to begin aiding operations against irregular migration and trafficking in North Aegean Seahttps://t.co/warUu3SFzz pic.twitter.com/Exzt4U7dIK