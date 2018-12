Κουρδική κραυγή αγωνίας: Θα συνεχίσουμε τη μάχη κατά του ISIS μέχρι να μας επιτεθεί ο Ερντογάν

«Η μάχη (στον θύλακα) Χατζίν συνεχίζεται μέχρι τώρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος των FDS, Μουστάφα Μπάλι. Οι μάχες θα σταματήσουν ωστόσο σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης εναντίον των περιοχών που ελέγχουν οι Κούρδοι στη βόρεια Συρία, προειδοποίησε, αναφερόμενος στις νέες απειλές που εκτόξευσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η αμερικανική απόφαση δεν είναι (για την ώρα) παρά μια απόφαση και δεν έχει ακόμη αντίκτυπο επί του εδάφους», πρόσθεσε ο Μπάλι.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.