Φονικό τσουνάμι χτύπησε την Ινδονησία

Αυξάνεται ώρα με την ώρα ο αριθμός των θυμάτων από το καταστροφικό τσουνάμι που χτύπησε για μία ακόμα περιοχή της Ινδονησίας.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της κυβερνητικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, ο Σουτόπο Πουρουό Νουγκρόχο είχε δηλώσει ότι «στον Πορθμό Σούντα (μεταξύ των νήσων Ιάβα και Σουμάτρα) 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 584 τραυματίστηκαν και δύο αγνοούνται». Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στην επαρχία Σέρανγκ, πρόσθεσε.

Ο πρώτος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για τουλάχιστον 23 νεκρούς. Ο Νουγκρόχο προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί περισσότερο.

Δεκάδες κτίρια έχουν καταστραφεί από το παλιρροϊκό κύμα που έπληξε τις παραλίες της Νότιας Σουμάτρας και στα δυτικά της Ιάβας το Σάββατο περίπου στις 21:30 τοπική ώρα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πανικόβλητους κατοίκους να κρατούν φακούς και να αναζητούν καταφύγιο σε υψίπεδα.

Το τσουνάμι προκλήθηκε από «υποθαλάσσια κατολίσθηση ως αποτέλεσμα της ηφαιστειακής δραστηριότητας του Ανάκ Κρακατάου» και επιδεινώθηκε από μια ασυνήθιστη πλημμυρίδα, λόγω της πανσελήνου, είπε ο Νουγκρόχο.

«Αυτός ο συνδυασμός προκάλεσε ένα απότομο τσουνάμι που έπληξε την ακτή», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ινδονησιακή γεωλογική υπηρεσία διεξάγει έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη.

«Δεν σημειώθηκε σεισμική δόνηση και η έκρηξη του Ανάκ Κρακατόα επίσης δεν ήταν τόσο μεγάλη».

Όπως είπε στο Metro TV τα τσουνάμι που προκαλούνται από εκρήξεις ηφαιστείων είναι "σπάνια" και πως το τσουνάμι του Πορθμό Σούντα δεν ήταν αποτέλεσμα σεισμού.

Οι ινδονησιακές αρχές αρχικά είχαν υποδείξει ότι το κύμα δεν ήταν τσουνάμι αλλά πλημμυρίδα και ζήτησαν από τον πληθυσμό να μην πανικοβληθεί.

«Ήταν ένα λάθος, ζητάμε συγγνώμη», έγραψε στο Twitter o Νουγκρόχο.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι εξακολουθεί να συγκεντρώνει πληροφορίες, σημειώνοντας ότι «υπάρχει πιθανότητα ο απολογισμός των θυμάτων και των καταστροφών να αυξηθεί».

Η έκρηξη του Κρακατόα δημιούργησε μια στήλη ηφαιστειακής στάχτης που εκτιμάται ότι έφτασε έως και τα 500 μέτρα ύψος.

Ανακοίνωση της μετεωρολογικής και γεωφυσικής υπηρεσίας της Ινδονησίας (BMKG) ανέφερε ότι «το τσουνάμι έπληξε αρκετές περιοχές στον Πορθμό Σούντα, ανάμεσά τους παραλίες στην επαρχία Παντεγκλάνγκ, Σέρανγκ και Νότιο Λαμπούνγκ».

