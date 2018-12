Συναγερμός στις Βρυξέλλες: Πυροβολισμοί σε εστιατόριο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Reuters ότι ο δράστης ήταν οπλισμένος με καλάσνικοφ. Ο ίδιος πυροβόλησε τρεις φορές τη βιτρίνα ενός εστιατορίου στο κέντρο των Βρυξελλών προτού διαφύγει, ανέφερε η αστυνομία.

Από την επίθεση δεν υπήρξαν, ευτυχώς, θύματα.

BREAKING Gunman 'opens fire at restaurant with Kalashnikov in Brussels' https://t.co/40CfYa0mHa pic.twitter.com/FyLmaAzJEQ