Αιματηρή επίθεση σε εκκλησία στην Βιέννη: Τουλάχιστον 5 τραυματίες (pics)

Σύμφωνα με τη ρωσική πρεσβεία στην αυστριακή πρωτεύουσα, η επίθεση πρόκειται για ληστεία και τα θύματα είναι μοναχοί της εκκλησίας.

Η αστυνομία αναζητά τους δράστες, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση στον ιερό ναό.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή Strebersdorf, ενώ κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από το σημείο και να μην πλησιάζουν για όσο διάστημα διαρκεί η επιχείρηση.

Οι άγνωστοι εισέβαλαν στη μονή Maria Immaculata γύρω στις 13:30 τοπική ώρα. Έδεσαν και φίμωσαν τους μοναχούς και ακολούθως άρχισαν να αναζητούν αντικείμενα αξίας.

Λίγες ώρες αργότερα, οι ληστές διέφυγαν και άφησαν τους μοναχούς φιμωμένους, ορισμένοι εκ των οποίων βρέθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι.

