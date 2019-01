Βρετανία: Η Μέγκαν αναλαμβάνει βασιλικό ρόλο (vid)

Η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα γίνει ανάδοχος τεσσάρων εθνικών οργανισμών και φιλανθρωπικών οργανώσεων, ανάμεσά τους το Εθνικό Θέατρο και οργανώσεις που υποστηρίζουν τις γυναίκες και την καλή διαβίωση των ζώων, προκειμένου να αγωνιστεί για πολύ αγαπημένους της σκοπούς.

Η 92χρονη βασίλισσα Ελισάβετ παρέδωσε την αναδοχή του Εθνικού Θεάτρου και της Ένωσης Πανεπιστημίων της Κοινοπολιτείας, την οποία είχε επί δεκαετίες, στην 36χρονη Μέγκαν η οποία παντρεύτηκε τον εγγονό της, τον πρίγκιπα Χάρι, τον περασμένο Μάιο.

Η δούκισσα του Σάσεξ θα γίνει επίσης η ανάδοχος της οργάνωσης Smart Works που βοηθά μακροχρόνια άνεργες γυναίκες καθώς και της οργάνωσης Mayhew που αγωνίζεται για την καλή διαβίωση των ζώων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

The Duchess of Sussex arrives at @SmartWorksHQ and joins a discussion with volunteers and women they have helped succeed in job interviews.



So far, the charity has helped over 11,000 women and has plans to dress 3,500 women this year across the UK. pic.twitter.com/MvFnjUJHoo