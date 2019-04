ΗΠΑ: Στο «σφυρί» οι καουμπόικες μπότες και το αυτοκίνητο του Μπάρτ Ρέινολντς

Η διήμερη δημοπρασία, που θα γίνει στο Μπέβερλι Χιλς, με την άδεια της οικογένειας του εκλιπόντος ηθοποιού, διεξάγεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 82 ετών, τον Σεπτέμβριο του 2018.

Το καλύτερο κομμάτι της δημοπρασίας είναι η Pontiac Trans Am του 1979 που ο Ρέινολντς χρησιμοποιούσε στις φωτογραφίσεις, ενώ οδηγούσε στο ράλι Bandit Run, που αναβίωνε το ταξίδι του στην ταινία του 1977 «Smokey and the Bandit».

Η τιμή του αυτοκινήτου, συνιδιοκτήτες του οποίου ήταν ο Ρέινολντς και ο συνέταιρός του Τζιν Κένεντι, αναμένεται να φθάσει τα 500.000 δολάρια στη δημοπρασία, τονίζει στο δελτίο τύπου ο οίκος δημοπρασιών.

Δύο ζευγάρια δερμάτινες καουμπόικες μπότες, σε κόκκινο και κίτρινο χρώμα, επίσης πωλούνται με την τιμή τους να υπολογίζεται μεταξύ 800 και 2000 δολαρίων το ζευγάρι. Στο «σφυρί» θα βγουν και δύο καουμπόικα καπέλα.

Μεταξύ των αντικειμένων που προσφέρονται προς πώληση, είναι μια ελαιογραφία του αγαπημένου αλόγου του πρωταγωνιστή με τίτλο "Cartouche," η τιμή της οποίας αναμένεται μεταξύ των 20.000 και 30.000 δολαρίων. Έργα τέχνης, έπιπλα και δεκάδες προσωπικά αντικείμενα επίσης δημοπρατούνται.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Μπέβερλι Χιλς την 15η και 16η Ιουνίου.

Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στη Λάρισα: Μαθήτρια καταγγέλλει ότι την βίασαν ομαδικά οι συμμαθητές της

Θρήνος στη Μύκονο: Πέθανε ο Μάκης Ζουγανέλης