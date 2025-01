Οι διάσημοι που έχασαν τις επαύλεις τους από τη φονική πυρκαγιά στο Λος Άντζελες

Τουλάχιστον 10 νεκροί, 10.000 σπίτια στάχτη, μία καταστροφή που θα ξεπεράσει ίσως τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Πασίφικ Πάλισειντς, η Αλταντένα, τα πλουσιότερα προάστια του Λος Άντζελες, εκεί που μένουν τα πρώτα ονόματα του Χόλιγουντ, οι πλουσιότεροι του κόσμου θυμίζουν εικόνες από τη Συρία, τη Γάζα, την Ανατολική Ουκρανία.

Οι Diablo Winds, οι «Άνεμοι του Διαβόλου» μετέτρεψαν τα πάντα σε κρανίου τόπο.

Τα περισσότερα μέτωπα της φωτιάς εξακολουθούν να μαίνονται ανεξέλεγκτα. Έτσι ήταν το πολυτελές προάστια Αλταντίνα χθες, με μικρές εστίες παντού. Έτσι είναι σήμερα, τα πάντα στάχτη.

Τα δάκρυα των σταρ του Χόλιγουντ

Η Πάρις Χίλτον με τον σύζυγό της επέστρεψαν σήμερα στο σπίτι τους στο Πασιφικ Πάλισεϊντς. Βρήκαν μόνο ερείπια να καπνίζουν. Ήταν το σπίτι που έκαναν την οικογένεια τους, που γεννήθηκαν τα παιδιά τους.

Η Πάρις Χίλτον, ο Τζον Γκούντμαν και ο Μαρκ Χάμιλ είναι ανάμεσα στους διάσημους που είναι θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Κάηκε σύμφωνα με πληροφορίες η έπαυλη των 14 εκατομμυρίων δολαρίων της Ριάνα, το σπίτι της Τζέιμι Λι Κέρτις, του Τζέιμς Γουντς.

Το πανέμορφο σπίτι του Τομ Χανκς και της Ρίταν Γουίλσον, σε ένα λόφο πάνω από το Πασίφικ Πάλισεϊντς σώθηκε σαν από θαύμα.

Άλλοι διάσημοι που είτε έχασαν τα σπίτια τους, είτε τα εγκατέλειψαν, είναι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Μάικλ Κίτον, ο Άνταμ Μπρόντι και η Λέιτον Μίστερ, ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον, ο Κρις Πράτ και η Κάθριν Σβάρτζενεγκερ, ο Άνταμ Σάντλερ και η Κέιτ Χάντσον

Μέχρι και ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ που μένουν σε μία βίλα 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μοντεσίτο, και ο Μπεν Άφλεκ αναγκάστηκαν να φύγουν άρον άρον.

Ο πρωταγωνιστής της της επιτυχημένης σειράς This Is Us, Μίλο Βεντιμίλια στάθηκε με δάκρυα στα μάτια μπροστά στα ερείπια και τα αποκαίδια του σπιτιού του.

Πολλοί σταρ του Χόλιγουντ συγκεντρώνουν χρήματα για να βοηθήσουν ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, όπως αυτοί, χωρίς να έχουν τις τεράστιες περιουσίες τους.