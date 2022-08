Συναγερμός στην Κύπρο: Ανάκληση κατεψυγμένων φρούτων - Ανιχνεύθηκε ιός Ηπατίτιδας Α

Κύπρος - Όλες οι ειδήσεις: Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν λάβει σχετική ενημέρωση μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).

Σύμφωνα με την οποία στα πιο κάτω αναφερόμενα τρόφιμα με την εμπορική επωνυμία “ardo”, έπειτα από εργαστηριακό έλεγχο που έγινε από τις Αρμόδιες Αρχές της Ουγγαρίας, ανιχνεύθηκε ο ιός της ηπατίτιδας Α, κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας τροφίμων:

Είδος τροφίμoυ: Fruitberry Mix – Μείγμα φρούτων βαθείας κατάψυξης

Εμπορική επωνυμία: ardo

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 2500g και 1000g

Συσκευασίες: πλαστικά σακουλάκια

Ημερομηνίες ανάλωσης και αριθμός Παρτίδας: Συσκευασίες 2500g - Best Before End: 05/2024 – Lot No: 58622131

Συσκευασίες 1000g - Best Before End:11/2024 – Lot No: 58622130

Συσκευασίες 1000g - Best Before End:11/2024 – Lot No: 58622131

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία τροφίμων που διακινεί τα εν λόγω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση / απόσυρση όλων των ποσοτήτων των συγκεκριμένων παρτίδων.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα των εν λόγω παρτίδων να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, να αποφύγουν την κατανάλωση τους και εάν επιθυμούν να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα αγόρασαν.