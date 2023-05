Στη δημοσιότητα το Πόθεν Έσχες του Μιχάλη Χατζηγιάννη

Στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Βουλής αναρτήθηκε, σήμερα, το Πόθεν Έσχες του υφυπουργού Πολιτισμού, Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Η δήλωση του Μιχάλη Χατζηγιάννη, η υποβολή της οποίας καθυστέρησε λόγω του ότι τα φορολογικά στοιχεία έπρεπε να αποσταλούν από την Ελλάδα, περιλαμβάνει διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή Αττικής έκτασης 117,75 τ.μ. που αποκτήθηκε το 2022 μέσω αγοράς και με αξία κατά το χρόνο απόκτησης τις €360 χιλ.

Περιλαμβάνεται ακόμη, μονοκατοικία στην Γλυφάδα Αττικής έκτασης 492,26 τ.μ. με τρέχουσα αξία €900 χιλ. η οποία αποκτήθηκε μέσω αγοράς το 2006 και μονοκατοικία στην Πάρο, έκτασης 775,67 τ.μ. που αποκτήθηκε το 2011 με ανέγερση και αξία κατά το χρόνο απόκτησης €1,150 εκατ.

Στη Κύπρο ο κ. Χατζηγιάννης κατέχει οικία στην Αγλατζιά η οποία αποκτήθηκε το 2005 και με αξία κατά το χρόνο απόκτησης €125 χιλ., ενώ δεν αναφέρεται η έκταση. Στην ίδια περιοχή κατέχει διαμέρισμα το οποίο αποκτήθηκε το 2010.

Δηλώνει επίσης, χωράφι στο Παραλίμνι που αποκτήθηκε μέσω αγοράς το 2011 και με αξία κατά το χρόνο απόκτησης τις €120 χιλ. και άλλα τρία χωράφια στην ίδια περιοχή, που αποκτήθηκαν μέσω αγοράς το 2010 και με αξία κατά το χρόνο απόκτησης τους τις €284,299.

Σε ότι αφορά τα οχήματα, δηλώνεται αυτοκίνητο τύπου SUV 3,200 κυβικών και αξίας €20 χιλ.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του σε επιχειρήσεις, ο υφυπουργός δηλώνει μέτοχος σε εφτά εταιρείες, εκ των οποίων στις πέντε κατέχει μερίδιο άνω του 50%.

Ειδικότερα, είναι έταιρος κατά 99% στην M2 ART ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε, έταιρος κατά 100% στην PEARL’S RESIDENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, έταιρος κατά 75% στην 8311927 CANADA INC, έταιρος 100% στην LK ART CONSULTANTS LTD, έταιρος 99,9% στην ΜΙΓΙΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ, έταιρος κατά 20% στην TALANTO CAPITAL MARKET LTD και κατέχει κυμαινόμενο μερίδιο στην TALANTO CAPITAL MARKETS UMBRELLA AIF VCIC LTD.

Σε σχέση με τις τραπεζικές του καταθέσεις, δήλωσε €1.572 στην Ελληνική Τράπεζα, €38.989 στην Τράπεζα Πειραιώς, €4.092 στην Eurobank, €210.497 στην EFG BANK στο Λουξεμβούργο και €169.407 στην Τράπεζα Κύπρου.