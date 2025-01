Ο σταρ των αναλυτών προειδοποιεί: Μείνετε μακριά από τις αμερικανικές μετοχές

Οι μεγάλες αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας πρόκειται να γίνουν οι «Lagnificent 7» φέτος, προειδοποίησε ο Michael Hartnett της Bank of America, προτείνοντας στους επενδυτές να αγοράζουν φθηνές διεθνείς μετοχές αντί να κυνηγούν ακριβές αμερικανικές μετοχές.

Ο στρατηγικός αναλυτής, ο οποίος επινόησε τον δημοφιλή όρο Magnificent Seven για να αναφερθεί στη χούφτα των μετοχών τεχνολογίας που τροφοδότησαν το ράλι του S&P 500 κατά 70% από τα τέλη του 2022, δήλωσε ότι οι επενδυτές έχουν εκτεθεί υπερβολικά στις αμερικανικές μετοχές, αφού προσέλκυσαν εισροές ρεκόρ τον Ιανουάριο.

Οι θέσεις αυτές κινδυνεύουν καθώς οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να κορυφωθούν, έγραψε ο Hartnett σε σημείωμά του. Βλέπει επίσης ότι άλλοι καταλύτες μιας υπεραπόδοσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής δημοσιονομικής στήριξης και της μετανάστευσης, που θα εξασθενήσουν φέτος. "Οι αμερικανικές μετοχές είναι πλέον εξαιρετικά ακριβές, εξαιρετικά καλοπληρωμένες", έγραψε ο στρατηγικός αναλυτής. "Το "Magnificent 7" γίνεται "Lagnificent 7", προσέθεσε.

Ο Hartnett συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων αναλυτών που εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τις αμερικανικές μετοχές φέτος, με την πλειοψηφία των στρατηγικών της Wall Street να αναμένουν ότι ο S&P 500 θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Παρόλα αυτά, αυξάνονται τα ερωτήματα σχετικά με την κυριαρχία των «Μεγαλοπρεπών Επτά», ένα γκρουπ που περιλαμβάνει τις Nvidia Corp, Apple Inc., Amazon.com Inc., Alphabet Inc., Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. και Tesla Inc.

Οι αμερικανικές μετοχές υψηλής τεχνολογίας δέχθηκαν πιέσεις για κάποιες ημέρες τον Ιανουάριο, καθώς η ταχεία άνοδος του κινεζικού chatbot DeepSeek στην κορυφή της δημοσιότητας αναζωπύρωσε τις ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ μπορεί να χάσουν το προβάδισμά τους στην καινοτομία της τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια στιγμή, ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, ο οποίος εξαρτάται λιγότερο από τις μετοχές τεχνολογίας - υπεραποδίδει έναντι του αμερικανικού δείκτη αναφοράς μετά από μία από τις χειρότερες χρονιές του 2024.

Ο Hartnett είναι ιδιαίτερα θετικός για τις ευρωπαϊκές και τις ιαπωνικές τράπεζες, χαρακτηρίζοντας και τους δυο τομείς φθηνούς, σε μια εποχή που η παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα γυρίζει σελίδα. Ο δείκτης Euro Stoxx Banks Index έχει υποχωρήσει κατά περίπου 67% από την κορυφή του 2007, ενώ ο δείκτης TOPIX Banks Index βρίσκεται 74% κάτω από το δικό του υψηλό του 1989.

Ο στρατηγικός αναλυτής συνέστησε επίσης στους επενδυτές να τοποθετηθούν για μια ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης, ποντάροντας σε εμπορεύματα, ομόλογα υψηλής απόδοσης και τομείς της «παλιάς οικονομίας"» όπως τα ορυχεία.