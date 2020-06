Κόνι Μεταξά: «Φωτιά»! Οι φωτογραφίες που «έριξαν» το Instagram (pics)

Είναι από τις γυναίκες που δεν μπορείς εύκολα να ξεχάσεις.

Η Κόνι Μεταξά, κόρη του Λευτέρη Πανταζή και της Ζώζας Μεταξά, γνωρίζει πολύ καλά πως να αναστατώνει τον ανδρικό πληθυσμό και το έχει δείξει… πολλάκις από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η νεαρή τραγουδίστρια που δέχεται διθυραμβικές κριτικές για την συμμετοχή της στο τηλεοπτικό μουσικό σόου του Open TV, «Just the two of Us» φαίνεται πως απολαμβάνει το καλοκαίρι της και αποφάσισε να αναρτήσει μερικές καυτές πόζες της με αποτέλεσμα να κάνει τους followers της να λιώνουν.

Η ίδια δημοσίευσε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κάποιες φωτογραφίες της με μαγιό και άφησε άφωνους τους θαυμαστές της.

Δείτε την gallery:

PHOTO GALLERY 1/4 Είναι από τις γυναίκες που δεν μπορείς εύκολα να ξεχάσεις. Πηγή: instagram Η Κόνι Μεταξά, κόρη του Λευτέρη Πανταζή και της Ζώζας Μεταξά, γνωρίζει πολύ καλά πως να αναστατώνει τον ανδρικό πληθυσμό και το έχει δείξει… πολλάκις από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.



Πηγή: instagram Η νεαρή τραγουδίστρια που δέχεται διθυραμβικές κριτικές για την συμμετοχή της στο τηλεοπτικό μουσικό σόου του Open TV, «Just the two of Us» φαίνεται πως απολαμβάνει το καλοκαίρι της και αποφάσισε να αναρτήσει μερικές καυτές πόζες της με αποτέλεσμα να κάνει τους followers της να λιώνουν.

Πηγή: instagram Η ίδια δημοσίευσε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κάποιες φωτογραφίες της με μαγιό και άφησε άφωνους τους θαυμαστές της. Πηγή: instagram ‹ ›

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κόρινθο - Το... έστρωσε στα Μεσόγεια