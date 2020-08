Emmy Awards 2020: Τι πρέπει να γνωρίζεις για την 72η διοργάνωση

Πού θα πραγματοποιηθούν και πότε;

Ποιος θα παρουσιάσει τα Emmy Awards 2020;

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Jimmy Kimmel, ο οποίος έχει παρουσιάσει την τελετή δύο φορές στο παρελθόν.

Πότε θα πραγματοποιηθούν;

Φέτος τα βραβεία θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 στις 8 μ.μ.

Πού θα φιλοξενηθούν τα Emmy Awards 2020;

Υπό το πρίσμα της πανδημίας, τα φετινά Εmmys 2020 θα «είναι ένα εικονικό γεγονός», σύμφωνα με τους διοργανωτές. Σε μια επιστολή που στάλθηκε στους υποψηφίους και ανακοίνωσε το Variety, οι stars ενημερώθηκαν ότι «θα εξακολουθήσει να είναι η μεγαλύτερη βραδιά της τηλεοπτικής βιομηχανίας… και θα έρθουμε σε εσένα», αντί όλοι οι stars να συγκεντρωθούν στο Microsoft Theatre στο κέντρο του Λος Άντζελες. Το σημείωμα συνέχιζε: «Συγκροτούμε μια κορυφαία ομάδα τεχνικών, παραγωγών και συγγραφέων για να συνεργαστούν στενά με τον Jimmy Kimmel και με όλους εσάς και την ομάδα σας, για να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να κάνουμε γυρίσματα στο σπίτι σας ή σε όποιο άλλο μέρος εσείς επιλέξετε. Θα σας κάνουμε όλους να φαίνεστε υπέροχοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να δημιουργήσουμε και ν΄αναδείξουμε τις πιο μοναδικές στιγμές σας στην οθόνη».

Στις 24 Αυγούστου, οι παραγωγοί των Emmys επιβεβαίωσαν στο Variety ότι ο Jimmy Kimmel θα φιλοξενήσει την τελετή απονομής των βραβείων από το Staples Center του Λος Άντζελες, αλλά χωρίς κοινό. Το ερώτημα εάν οι νικητές θα μπορούν να κρατήσουν το αγαλματίδιο, ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό.

Όσον αφορά το dress code;

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κόκκινο χαλί, περιμένουμε φέτος να είναι μια πιο «απλή» υπόθεση για όλους.

Πότε ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες;

Οι φετινές υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν από τις Leslie Jones, Laverne Cox, Josh Gad και Tatiana Maslany μέσω ενός εικονικού διαδικτυακού συνδέσμου στις 28 Ιουλίου 2020.

Ποιες σειρές δικαιούνται να συμμετέχουν στα βραβεία Emmy 2020;

Οποιαδήποτε τηλεοπτική σειρά που έκανε πρεμιέρα με τα επεισόδιά της μεταξύ 1ης Ιουνίου 2019 και 31 Μαΐου 2020.

Ποιοι είναι υποψήφιοι στις κύριες κατηγορίες;

-Πρωταγωνιστές σε κωμική σειρά: Anthony Anderson (Black-ish), Don Cheadle (Black Monday), Ted Danson (The Good Place), Michael Douglas (The Kominsky Method), Eugene Levy (Schitt's Creek), and Ramy Youssef (Ramy)

-Πρωταγωνίστριες σε κωμική σειρά:Christina Applegate (Dead To Me), Rachel Brosnahan (The Marvellous Mrs Maisel), Linda Cardellini (Dead To Me), Catherine O’Hara (Schitt’s Creek), Issa Rae (Insecure), and Tracee Ellis Ross (Black-ish)

-Πρωταγωνιστές σε δραματική σειρά: Jason Bateman (Ozark), Sterling K Brown (This Is Us), Steve Carell (The Morning Show), Brian Cox (Succession), Billy Porter (Pose), Jeremy Strong (Succession)

-Πρωταγωνιστές σε δραματική σειρά: Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Jodi Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Sandra Oh (Killing Eve), Zendaya (Euphoria)

-Πρωταγωνιστές σε αυτοτελείς σειρές ή ταινίες: Jeremy Irons (Watchman), Hugh Jackman (Bad Education), Paul Mescal (Normal People), Jeremy Pope (Hollywood), Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

-Πρωταγωνίστριες σε αυτοτελείς σειρές ή ταινίες: Cate Blanchett (Mrs America), Shira Haas (Unorthodox), Regina King (Watchmen), Octavia Spencer (Self Made), Kerry Washington (Little Fires Everywhere)

-Αυτοτελείς σειρές: Little Fires Everywhere, Mrs America, Unbelievable, Unorthodox, Watchmen

-Αυτοτελείς κωμικές σειρές: Curb Your Enthusiasm, Dead To Me, The Good Place, Insecure, The Kominsky Method, The Marvellous Mrs Maisel, Schitt’s Creek, What We Do In The Shadows

-Αυτοτελείς δραματικές σειρές: Better Call Saul, The Crown, The Handmaid’s Tale, The Mandalorian, Killing Eve, Ozark, Stranger Things, Succession