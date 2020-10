J2US: Τα σενάρια που θέλουν τη Δεβετζή να επιστρέφει στο σόου μετά την ανάρρωση

J2US: Θα επιστρέψει μετά την ανάρρωση της στο σόου;

Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε η Πηγή Δεβετζή και αυτό αυτομάτως την βγάζει εκτός J2US, αλλά μόνο για μερικά lives.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου και το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μπάκα, η παραγωγή του Just the 2 of us ψάχνει να βρει τον αντικαταστάτη της Πηγής Δεβετζή για 1 με 2 live ώστε όταν γίνει καλά να επιστρέψει στο show.

«Οι γιατροί μού είπαν για 14 ημέρες να μείνω σπίτι… Δεν παίρνω φάρμακα. Θα παίρνω βιταμίνες και θα κάνω καλή διατροφή. Θα πάρω βιταμίνες και θα πίνω πολλά υγρά», δήλωσε η Ολυμπιονίκης.

