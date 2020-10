Η ιστορία των reality στην Ελλάδα: Από το Big Brother του Τσάκα στον «Μεγάλο Αδερφό» του σήμερα

Σχεδόν μία εικοσαετία από την εμφάνιση του πρώτου reality στην ελληνική τηλεόραση, ας δούμε όλα τα show που είδαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Big Brother, GNTM και Bachelor. Τα τρία reality… εγκλεισμού που έχουν ξεκινήσει αυτό το πρώτο μισό της τηλεοπτικής σεζόν 2020-21, έχοντας υψηλά νούμερα τηλεθέασης, πολλούς θαυμαστές αλλά και haters.

Αν λέγαμε ποιο έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής βάσει τηλεθέασης και του… χαμού που προκαλεί στα social media, αυτό του «Μεγάλου Αδερφού» είναι εκείνο που προηγείται. Πώς φτάσαμε όμως στο βλέπουμε reality shows στην Ελλάδα; Ποια έμειναν στην ιστορία και ποια έχουν ξεχαστεί; Παρακάτω θα παρακολουθήσετε μία αναδρομή στα reality όπου οι παίκτες έμειναν μακριά από το σπίτι τους και όχι μουσικούς διαγωνισμούς όπως το «The Voice» ή το «Just the two of Us».

Και εγένετο… Big Brother

Ας πάμε στο… μακρινό 1999. Η Endemol παρουσιάζει στην ολλανδική τηλεόραση το πρώτο Big Brother παγκοσμίως και από τότε γίνεται το reality φαινόμενο που «ταξιδεύει» σε πολλές χώρες.

Δύο χρόνια μετά, ο «Μεγάλος Αδερφός» έρχεται στη χώρα μας από τη συχνότητα του ANT1 και ο Έλληνας μαθαίνει -για τα καλά- τι σημαίνει reality. Με παρουσιαστή τον Ανδρεά Μικρούτσικο, το Big Brother σπάει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης με αποκορύφωμα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του όπου αναδείχθηκε νικητής ο Τσάκας, κατά κόσμον Γιώργος Τριανταφυλλίδης, κερδίζοντας τότε 50.000.000 δραχμές!

Το 80% της τηλεθέασης που έκανε εκείνη τη μέρα αλλά και η γενική επιτυχία του πρώτο κύκλου, άνοιξε την όρεξη στον ANT1 ώστε να συνεχίσει το reality. Το 2002 ξεκινά ο δεύτερος κύκλος που σημειώνει και πάλι υψηλή τηλεθέαση. Νικητής ο Αλέξανδρος Μόσχος, όμως οι περισσότεροι σίγουρα θα θυμούνται τη Φραντζέσκα Μελά.

Στις 10 Μαρτίου 2003, ξεκινά ο τρίτος κύκλος, με άλλο όνομα. Στο «The Wall» το σπίτι χωριζόταν το μισό σε πολυτελές και το άλλο μισό σε φτωχικό, με τις δυο ομάδες να αγωνίζονται συνεχώς για το ποια θα περνάει το χρόνο της στην πολυτελή μεριά. Αντίθετα με τις 2 πρώτες σεζόν, αυτή η εκδοχή δεν γνώρισε μεγάλη απήχηση στο κοινό. Δύο χρόνια μετά έρχεται το «Big Mother» σε μια αποτυχημένη ιδέα του ΑΝΤ1 να εισάγει την Ελληνίδα μάνα στα reality. Νικητές οι Θοδωρής Ισπόγλου και Νίκος Παπαδόπουλος αντίστοιχα.

Τελευταία έκδοση του Big Brother, πριν την φετινή επιστροφή του, αυτή το 2010. Ο Alpha αγοράζει τα δικαιώματα και η Ρούλα Κορομηλά παρουσιάζει το μεγαλύτερο σε διάρκεια (119 μέρες) Big Brother. Τα νούμερα ποτέ δεν έφτασαν το πρώτο ή ακόμα και το δεύτερο. Νικητής ο Γιάννης Φουκάκης.

Η… άνθιση του 2002

Τα κανάλια βλέποντας την τεράστια επιτυχία του ANT1 και του Big Brother, αποφασίζουν να περάσουν στην αντεπίθεση και τα reality αρχίζουν να «ξεφυτρώνουν» στην ελληνική τηλεόραση.

Το Mega δημιουργεί το «Bar» με παρουσιαστή τον Χρήστο Μακρίδη. Οι παίκτες μένουν σε σπίτι αλλά παράλληλα αναλαμβάνουν και την οργάνωση ενός bar. Ο μεγάλος νικητής ήταν ο Ανδρέας Παρασχάκης, όμως οι περισσότεροι θα θυμούνται τον Λορέντζο Καριέρε, τη Στέλλα Μπεζεντάκου τη Μαίρη και το… χαρτάκι.

Στο ίδιο κανάλι παρακολουθούμε τη «Φάρμα». Με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου οι παίκτες μένουν σε μια αγροικία και για να εξασφαλίζουν το φαγητό τους πρέπει να κάνουν αγροτικές δουλειές. Νικήτρια η Ειρήνη Πιπιτσούλη. Το 2003 ήρθε και η «Φάρμα» με συμμετέχοντες επώνυμους της ελληνικής showbiz.

Το STAR παρουσιάζει και αυτό το πρώτο του reality με τίτλο «The Gym Show» και παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο. Το reality με θέμα τη γυμναστική θα κοπεί μετά από λίγα επεισόδια λόγω χαμηλής τηλεθέασης.

Την ίδια χρονιά, ο ANT1 συνεχίζει να πρωτοπορεί και φέρνει το πρώτο μουσικό ριάλιτι με παρουσιάστρια τη Ναταλία Γερμανού. Το Fame Story κάνει τα μηχανάκια της AGB να χτυπούν κόκκινο και «βγάζει» τραγουδιστές που μέχρι και σήμερα ακούμε κομμάτια τους (ΝΙΝΟ, Θάνος Πετρέλης, Ελεάνα Παπαϊωάννου, Άσπα Τσίνα, Γρηγόρης Πετράκος). Νικητής πάντως ήταν ο Νότης Χριστοδούλου.

Την δεύτερη τηλεοπτική σεζόν (2003), παρουσιαστής είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος και νικήτρια αναδεικνύεται η Καλομοίρα Σαράντη. Το 2004 τη σκυτάλη παίρνει η Τατιάνα Στεφανίδου και το παιχνίδι κερδίζει ο Περικλής Στεργιανούδης. Το Fame Story 4 προβάλλεται το 2005 τη θέση της παρουσιάστριας αναλαμβάνει η Σοφία Αλιμπέρτη και νικητής βγαίνει ο Λεωνίδας Μπαλάφας.

Το πρώτο Survivor

Το 2003 το Μεγάλο Κανάλι φέρνει στην Ελλάδα το Survivor. Με παρουσιαστή το Γρηγόρη Αρναούτογλου 16 παίκτες ταξίδεψαν στη Μαλαισία, έχοντας μαζί τους μόνο ένα προσωπικό τους αντικείμενο, με ένα και μοναδικό στόχο. Τις 200.000 ευρώ τις οποίες τελικά πήρε η Ευαγγελία Δεμερτζόγλου.

Το 2004 νικητής αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Χριστοδουλόπουλος. Το 2006 το κανάλι κάνει το Survivor Ελλάδα - Τουρκία με παίκτες από τις δύο χώρες να διεκδικούν το έπαθλο των 250.000 €. Παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και νικητής αναδεικνύεται ο Τούρκος Ντεριά Ντουρμουσλάν. Με τα χρήματα αγοράζει μια τεράστιου κυβισμού μηχανή με την οποία 5 χρόνια μετά σκοτώνεται.

Το 2010 το Survivor επιστρέφει στην Παταγωνία χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, με παρουσιαστή τον Γιάννη Αιβάζη και νικητή τον Βαγγέλη Γερασίμου.

Ας μείνουμε όμως στο 2003, όπου πέρα το Survivor, το Fame Story και το «The Wall», έχουμε ακόμα τρία ριάλιτι. Ο ANT1 θα παρουσιάσει το «Mission». Με παρουσιαστή και πάλι τον Ανδρέα Μικρούτσικο, δυο ομάδες παικτών προσπαθούν να φέρουν εις πέρας μία σειρά δοκιμασιών και αποστολών σε όλη την ελληνική επαρχία. Νικητής ήταν ο Στέφανος Κοκολογιάννης ο οποίος τo 2011 κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και του επιβλήθηκε φυλάκιση ενός έτους.

Το Mega συνεχίζει το «παιχνίδι» των ριάλιτι με δύο ακόμα. Το «Party» είναι ίσως το πιο trash ριάλιτι που έχει υπάρξει στην ελληνική τηλεόραση. Αντιγραφή του BAR σε χειρότερη όμως εκδοχή… αφού κατέληξε σε τραμπουκισμούς και καυγάδες. Παρουσιάστρια η Κατερίνα Λάσπα και νικήτρια η Λάρα Τσολάκη.

Από την άλλη, το «Pop Stars» δημιουργεί το πρώτο μουσικό γκρουπ στην Ελλάδα και κάνει επιτυχία. Μέσα από σκληρή εκπαίδευση νεαρά κορίτσια περνούν μέσα από διάφορες φάσεις για να μείνουν στο τέλος οι 5 που τελικά ήταν η Shaya, η Φρόσω, η Μαρλέν, η Ειρήνη και η Νάνσυ, οι γνωστές σε όλους Hi-5.

Η υποκριτική και ο έρωτας

2005 και επειδή το τηλεοπτικό κοινό είχε βαρεθεί πια τα συνεχόμενα ριάλιτι για μουσική και τραγούδι, ο Alpha παρουσιάζει το «Dream Show the Theater», ένα παιχνίδι για να αναδείξει αυτή τη φορά ταλέντα στην υποκριτική. Παρουσιαστής ο Ανδρέας Μικρούτσικος και νικητής ο Ανδρέας Γεωργίου.

Βέβαια το πείραμα με την υποκριτική δεν πέτυχε και έτσι ο Alpha το γυρίζει στην γνωστή πετυχημένη συνταγή των τραγουδιστών και το 2006 εμφανίζεται το «Dream Show the Music, με παρουσιαστή ξανά τον Ανδρέα Μικρούτσικο και νικήτρια την Αμαλία Αυγουστάκη.

Στη δεύτερη χρονιά του (2007) το σόου βγάζει έναν από τους καλύτερους νεότερους λαϊκούς τραγουδιστές, τον Νίκο Οικονομόπουλο!

Ένα χρόνο πίσω (2006), το «Love Generation» εμφανίζεται στο Star. Ένα αισθηματικό real life πρόγραμμα με τη Χριστίνα Λαμπίρη. Το όλο concept θύμιζε λίγο… «Ραντεβού στα Τυφλά» στο πιο τολμηρό του και η δημοσιογράφος το παρουσίασε για μία σεζόν μόνο στο Star μαζί με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη.

Από το Next Top Model στο… GNTM

Το 2009 μια ομάδα νεαρών κοριτσιών μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι και ακολουθεί μια σειρά δοκιμασιών και φωτογραφίσεων ώστε να προκύψει η μια και μοναδική που θα γίνει το επόμενο καλύτερο μοντέλο της χώρας. Παρουσιάστρια του «Next Top Model» η μετρ του είδους Βίκυ Καγιά και νικήτρια η Σεράινα.

Το 2011 στο δεύτερο κύκλο παρουσιάστρια είναι και πάλι η Βίκυ Καγιά ενώ νικήτρια βγαίνει η Σιντορέλα. Υπόλοιποι κριτές εκτός της Βίκυς Καγιά οι Τζένη Μπαλατσινού, Χάρης Χριστόπουλος και Χριστόφορος Κοτέντος.

Το 2018 έρχεται το GNTM με ίδιο σκοπό, αλλά σε άλλο κανάλι «GNTM». Το reality μοντέλων σαρώνει σε τηλεθέαση με νικήτρια την Ειρήνη Καζαριάν. Την επόμενη χρονιά ακολουθεί ο νέος κύκλος και στον τελικό γίνεται το απίστευτο. Το τηλεοπτικό κοινό δεν μπορεί να ψηφίσει λόγω τεχνικού προβλήματος και μετά τη ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής το μεγάλο τίτλο κέρδισαν από κοινού η Άννα Μαρία Ηλιάδου και η Κάτια Ταραμπάνκο.

Ο Ντάνος και το… χάος

Στις 13 Φεβρουαρίου 2017, το Survivor επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση μετά από 7 χρόνια, αυτή τη φορά από τον ΣΚΑΪ. Διάσημοι και Μαχητές διαγωνίζονται για το έπαθλο και ο Ντάνος ή αλλιώς Γιώργος Αγγελόπουλος, κερδίζει το reality επιβίωσης γίνεται ίσως ο διασημότερος παίκτης ελληνικού show.

Λίγους μήνες μετά, το Survival Secret προβάλλεται στο Έψιλον με παρουσιαστή τον Κώστα Σόμμερ και θα προσπαθήσει να κλέψει τη δόξα του Survivor. Ο πυγμάχος ο Τάσος Μπερδέσης θα είναι ο νικητής.

Την ίδια περίοδο, ξεκινάει στον ANT1 το Nomads, με παρόμοιο concept με τα παραπάνω. Νικήτρια αναδεικνύεται η Αποστολία Ζώη, όμως τα νούμερα τηλεθέασης δεν πλησίασαν ποτέ αυτά του Survivor.

Τον Ιανουάριο του 2018, επιστρέφει το Survivor ξανά με τον Σάκη Τανιμανίδη στην παρουσίαση. Τα νούμερα δεν είναι τα ίδια με αυτά της περασμένης σεζόν. Νικητής ο Ηλίας Γκότσης.

Την επιστροφή του κάνει και το Nomads, έχοντας στην παρουσίαση τους Σάββα Πούμπουρα και Γιώργο Λέντζα και… μεταγραφές από το Survivor. Το reality του ANT1 θα κερδίσει ο Στέλιος Χανταμπάκης.

Τέλος, το 2019 έρχεται το νέο Survivor Ελλάδα-Τουρκία. Η Κατερίνα Δαλάκα που βγήκε δεύτερη σε αυτό του 2018, θα καταφέρει να κερδίσει αυτή τη φορά.

MasterChef, το ριάλιτι-φαινόμενο

Το Star μετά από αποτυχημένες προσπάθειες σε αυτό το είδος, κατάφερε να βρει την… Ιθάκη του στο GNTM και φυσικά το MasterChef. Η αλήθεια είναι πως η αρχή έγινε το 2010 από το Mega, όπου με παρουσιάστρια την Ευγενία Μανωλίδου, βγήκε ο πρώτος Έλληνας MasterChef, Άκης Πετρετζίκης. Το 2012 το Μεγάλο Κανάλι παρουσίασε το δεύτερο κύκλο με τη Μαίρη Συνατσάκη παρουσιάστρια, όμως δεν είδαμε ποτέ τον τελικό λόγω οικονομικών προβλημάτων του καναλιού.

Τον Μάρτιο του 2017 το Star κάνει κίνηση… ματ και αποκτά τα δικαιώματα. Το MasterChef επιστρέφει και σαρώνει. Νικητής ο Λάμπρος Βακιάρος. Από τότε κάθε χρόνο παρακολουθούμε το reality μαγειρικής, με τα νούμερα τηλεθέασης να είναι συνεχώς στα ύψη. Οι νικητές που ακολούθησαν με χρονική σειρά είναι οι: Τιμωλέον Διαμαντής, Μανώλης Σαρρής και Σταύρος Βαρθαλίτης.