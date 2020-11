Κοκλώνης: Η τούρτα – υπερπαραγωγή και η έκπληξη στην Μπάρκα για τα γενέθλιά της

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η ηθοποιός και παρουσιάστρια πλέον Δανάη Μπάρκα!

Όπως ήταν φυσικό όλοι οι συντελεστές στην εκπομπή της «Πάμε Δανάη!», τής επιφύλαξαν όμορφες εκπλήξεις για την ιδιαίτερη αυτή περίσταση.

Από την αρχή της εκπομπής οι ευχές δεν σταμάτησαν στιγμή, ενώ πολλοί ήταν και οι επώνυμοι που της ευχήθηκαν.

Ανάμεσά τους: η Δέσποινα Βανδή, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Αντιγόνη Ψυχράμη και η Μαρία Καβογιάννη.

Φυσικά βέβαια της ευχήθηκε και η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη.

Μία έκπληξη, όμως, που σίγουρα δεν περίμενε η παρουσιάστρια ήταν αυτή που της ετοίμασε ο παρουσιαστής και παραγωγός Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος αυτή τη σεζόν παρουσιάζει και πάλι το λαμπερό show του OPEN, Just the 2 of us.

Ο παρουσιαστής και παραγωγός του J2US λοιπόν έστειλε στν οικοδέσποινα του πρωινού του MEGA ως δώρο μία τεράστια τούρτα – υπερπαραγωγή που στην κορυφή είχε… τον ίδιο να την κοσμεί ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε και ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο που της τραγουδούσε για τα γενέθλιά της.

Ο Νίκος Κοκλώνης διασκεύασε το «Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει» του Σάκη Ρουβά λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Εγώ θα σε έβαζα πιο πάνω και από τη Βίσση, είσαι στο λέω προικισμένη από τη φύση. Και σου εύχομαι χρόνια πολλά, να σε πάντα καλά, να έχεις έρωτα, χρήματα κι άλλα πολλά, κι εγώ θα είμαι πάντα εδώ, μια χάρη ζητώ, να φωνάζεις μπαμπά κι εμένα», προκαλώντας συγκίνηση αλλά και χαμόγελα.

Πώς αντέδρασε η Δανάη όταν το είδε αυτό αλλά και όταν άκουσε τα λόγια του Νίκου Κοκλώνη;

Δείτε το σχετικό απόσπασμα: