Απίθανα facts που μόνο οι φανατικοί fan των FRIENDS γνωρίζουν

Τι κι αν έχουν περάσει 16 χρόνια από όταν το αγαπημένο μας Αμερικάνικο sitcom «έριξε» τίτλους τέλους και δέκα επιπλέον, από όταν πρωτοτραγουδήσαμε μπροστά από την οθόνη της τηλεόρασης «I’ ll be there for you»; Τα «Φιλαράκια» παραμένουν ακόμη και σήμερα η καλύτερη και πιο δεμένη παρέα, όχι μόνο μπροστά από την κάμερα αλλά και πίσω από αυτή.