Τα Φιλαράκια: Στη δημοσιότητα το teaser - Πότε θα δούμε το reunion (vid)

Μια από τις πλέον αγαπημένες σειρές, «Τα Φιλαράκια», επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες για ένα και μοναδικό reunion.

Η HBO έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο teaser της πολυαναμενόμενης τηλεταινίας και οι φανατικοί της σειράς περιμένουν με ανυπομονησία την 27η Μαΐου, ημερομηνία προβολής του ξεχωριστού αυτού επεισοδίου.

Στο λίγων δευτερολέπτων teaser, οι έξι πρωταγωνιστές της σειράς «Τα Φιλαράκια» κρατημένοι αγκαλιά προχωρούν μέσα στα κινηματογραφικά στούντιο χωρίς να βλέπουμε το πρόσωπό τους.

Το κλιπ τελειώνει με την εξής φράση: «Το μοναδικό στο οποίο βρίσκονται και πάλι μαζί», με τις χαρακτηριστικές πολύχρωμες τελείες του λογότυπου μεταξύ των λέξεων.

Η αμερικάνικη κωμική τηλεοπτική σειρά, την οποία δημιούργησαν οι Μάρτα Κάουφμαν και Ντέιβιντ Κρέιν ξεκίνησε να προβάλλεται στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 από το NBC και ολοκληρώθηκε η προβολή της στις 6 Μαΐου 2004 με τεράστια επιτυχία αυτά τα δέκα χρόνια.

Οι Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) και David Schwimmer (Ross) επιστρέφουν στην οθόνη με την HBO Max και το επεισόδιο "The One With The Reunion".

