Podcastmedia.gr από την DPG DIGITAL MEDIA

H DPG Digital Media, αφουγκραζόμενη τον παλμό της εποχής και τη δυναμική άνοδο στην κατανάλωση audio περιεχομένου, εγκαινιάζει το podcastmedia.gr.

Με motto «Θα τ´ακούσεις όλα!», καταξιωμένοι δημοσιογράφοι από το σύνολο του δικτύου Μέσων της DPG, δημιουργούν podcasts που σχολιάζουν την επικαιρότητα & αναδεικνύουν θέματα για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας.

Ενημέρωση, ψυχαγωγία, business stories, women empowerment, οικογένεια, men’s opinion είναι μερικοί από τους πρώτους άξονες που καλύπτονται στα επεισόδια που βρίσκονται ήδη στον αέρα. Πιο συγκεκριμένα το podcastmedia.gr κάνει πρεμιέρα με τις εξής εκπομπές:

«Business Stories» από το CNN Greece με success stories και case studies εταιρειών που κάνουν τη διαφορά. «Power to Inspire», από το Queen.gr & την Κατερίνα Ιωακείμ που τάσσεται υπέρ του women empowerment, μέσα από συζητήσεις, ιστορίες και facts που εμπνέουν τη σύγχρονη γυναίκα, ενώ η εκπομπή «Beauty with a sense of duty» με την Beauty Director Χριστίνα Χρόνη συστήνει την υπεύθυνη πλευρά της ομορφιάς.

Το ανδρικό κοινό έχει τη δική του παρέα, αυτή του Ratpack.gr μέσα από την εκπομπή «Pod & furious» όπου τρεις διαφορετικοί τύποι -Χρήστος Κάβουρας, Βασίλης Κουρουμιχάκης & Γιώργος Κυριακόπουλος- σχολιάζουν με χιούμορ την επικαιρότητα. Η διευθύντρια του Mothersblog.gr Μαργαρίτα Νικολάου, συναντά ειδικούς και επιστήμονες, αναλύοντας τα πάντα γύρω από την οικογένεια και τη γονεϊκότητα στο «Μαμά, podcast να βάλεις». Τέλος, στα παραπάνω προστίθεται το «Showbiz o‘ clock» από το Gossip-tv.gr, με το καυστικό χιούμορ της Διονυσίας Ζαπατίνα και της Κατερίνας Ζαζάνη, που σχολιάζουν ό,τι συμβαίνει στην ελληνική (και όχι μόνο) showbiz.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παραπάνω portfolio αποτελεί το αρχικό πρόγραμμα για την τρέχουσα χρονιά καθώς ο στόχος είναι να εμπλουτιστεί περαιτέρω με επιπλέον σειρές podcasts από καταξιωμένους δημοσιογράφους και ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.

Το εν λόγω project εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της DPG Digital Mediα με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών τόσο προς τα εκατομμύρια των αναγνωστών, όσο και τους προς πελάτες και συνεργάτες της εταιρίας.

Podcastmedia.gr.

Θα τ´ακούσεις όλα!