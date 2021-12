The Voice: Φινάλε στα Live Cross Battles την Κυριακή

Τελική ευθεία για τους ημιτελικούς του The Voice.

The Voice: Τα Live Cross Battles του Σαββάτου (11.12) σάρωσαν σε τηλεθέαση ενώ θα ολοκληρωθούν την Κυριακή.

Θεαματική ήταν η χθεσινή έναρξη των live με την αγωνία να χτυπάει κόκκινο σε κάθε αναμέτρηση και το The Voice of Greece να τερματίζει πρώτο στην τηλεθέαση με μέσο όρο 18,4% στο γενικό σύνολο του κοινού και 2.790.000 τηλεθεατές να παρακολουθούν έστω και για 1΄το πρόγραμμα! Ο Γιώργος Λιανός καλωσόρισε το κοινό και υποδέχτηκε ανά δύο τους διαγωνιζόμενους στη σκηνή.

Το τηλεοπτικό κοινό έδωσε το εισιτήριο στον ημιτελικό σε οκτώ φωνές και απόψε θα προκριθούν ισάριθμοι διαγωνιζόμενοι.

Μέχρι στιγμής για τον ημιτελικό ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει στην ομάδα του τρία ταλέντα, ο Πάνος Μουζουράκης έχει δύο διαγωνιζόμενους, η Έλενα Παπαρίζου έχει έναν και ο Σάκης Ρουβάς συνεχίζει με δύο. Απόψε οι μουσικές μονομαχίες που δίνουν την πρόκριση στον ημιτελικό συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν οι ομάδες των coaches.

Στο δεύτερο live των Cross Battles θα δούμε στη σκηνή να ανεβαίνουν συνολικά 16 διαγωνιζόμενοι σε οκτώ ζευγάρια τα οποία προέκυψαν από κλήρωση και δεν προέρχονται από την ίδια ομάδα. Κάθε διαγωνιζόμενος ερμηνεύει διαφορετικό τραγούδι και η τελική απόφαση είναι αποκλειστικά του τηλεοπτικού κοινού.

Οι μουσικές εκπλήξεις συνεχίζονται και στο δεύτερο Live των Cross Battles αφού απόψε θα δούμε on stage δύο από τους coaches. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Σάκης Ρουβάς θα ανέβουν στη σκηνή του The Voice of Greece για να ερμηνεύσουν επιτυχίες από την προσωπική τους δισκογραφία.

Το τραγούδι τίτλων της ομώνυμης σειράς του ΣΚΑΪ «Μόλις Χθες» (μουσική: Βασίλης Γαβριηλίδης, στίχοι: Νίκος Μωραΐτης) θα ερμηνεύσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός καθώς και την μεγάλη επιτυχία του με τίτλο «Παρασκευή πρωί» (στίχοι και μουσική: Λευτέρης Κιντάτος). Τα δύο τραγούδια κυκλοφορούν από την Panik Platinum.

Ο Σάκης Ρουβάς θα μας χαρίσει τρία τραγούδια που έχουν αγαπηθεί πολύ από το κοινό, προέρχονται από το πρόσφατο άλμπουμ του με τίτλο «Στα καλύτερά μου», φέρουν την υπογραφή του Φοίβου και κυκλοφορούν από την Minos EMI, a Universal Music Company. Το ομότιτλο τραγούδι και τα «Ασπιρίνη» και «Υπέροχη Ζωή» είναι οι επιτυχίες στις οποίες θα τον απολαύσουμε.

Και απόψε η Βάλια Χατζηθεοδώρου θα μας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν στο social media room!

THE VOICE OF GREECE – LIVE απόψε στις 21.00 το δεύτερο επεισόδιο των Cross Battles!

