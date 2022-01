DWTS: Επιστρέφει και η αγωνία κορυφώνεται - Όσα θα δούμε σήμερα

Το «Dancing With The Stars» επιστρέφει δυναμικά.

Το «Dancing With The Stars» επιστρέφει δυναμικά απόψε, Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, για να κάνει τις Παρασκευές μας πιο χορευτικές και πιο λαμπερές!

Η ανεξάντλητα γοητευτική Βίκυ Καγιά μαζί με τον απίστευτα ευρηματικό Λάμπρο Φισφή, υποδέχονται στο πιο ανατρεπτικό, τηλεοπτικό ballroom τους 7 αγαπημένους celebrities και τους παρτενέρ τους, για να παρουσιάσουν τις πιο έντονες και εκρηκτικές χορογραφίες, να κάνουν χορευτικά θαύματα και να ξεσηκώσουν το τηλεοπτικό κοινό!

Απόψε, στο «Dancing with the Stars» special guest θα είναι η Δανάη Παππά, πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής σειράς του Alpha «Σασμός», η οποία μεταμορφώνεται σε μία παραμυθένια ηρωίδα και χάνεται σε ένα δάσος γεμάτο με όνειρα και εντυπωσιακές χορευτικές φιγούρες!

Οι The Swingin' Cats έρχονται στο ballroom του «Dancing With The Stars» και… ανάβουν χορευτική φωτιά, σε ένα χαρούμενο και ανεπανάληπτο party!

Οι επαγγελματίες χορευτές του «Dancing With The Stars» φορούν τα ρούχα του James Bond, σε μία εντυπωσιακή χορογραφία, που υποκλίνεται στη γοητεία του θρυλικού πράκτορα 007!

Τα 7 υπέροχα ζευγάρια δίνουν τη χορευτική μάχη για την παραμονή τους στο πιο φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show και διεκδικούν την υψηλή βαθμολογία της έμπειρης κριτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον Στέφανο Δημουλά, τη Μαρίνα Λαμπροπούλου, την Έλενα Λιζάρδου, τον Jason Roditis αλλά και τη θετική ψήφο των τηλεθεατών.

Η Χριστίνα Βραχάλη και ο Αργύρης Αργυρόπουλος μετατρέπουν τη σκηνή σε ρετρό διαμέρισμα, όπου ένα ζευγάρι δίνει μάχη για τον έρωτά του χορεύοντας salsa.

και ο μετατρέπουν τη σκηνή σε ρετρό διαμέρισμα, όπου ένα ζευγάρι δίνει μάχη για τον έρωτά του χορεύοντας salsa. Η Βασιλική Μιλλούση και ο Μαξίμ Στάντνικ αφήνουν ένα μουσικό αεράκι να τους παρασύρει και έχοντας καλοκαιρινή διάθεση χορεύουν samba.

και ο αφήνουν ένα μουσικό αεράκι να τους παρασύρει και έχοντας καλοκαιρινή διάθεση χορεύουν samba. Ο Έντουαρντ Στεργίου και η Ελισάβετ Μαντάνη ενώνονται σε ένα Βιεννέζικο Βαλς και αναδεικνύουν τον μεγάλο έρωτα ενός άντρα για όλες τις γυναίκες.

και η ενώνονται σε ένα Βιεννέζικο Βαλς και αναδεικνύουν τον μεγάλο έρωτα ενός άντρα για όλες τις γυναίκες. Η Μπέσσυ Αργυράκη και ο Γεράσιμος Μοσχόπουλος παρουσιάζουν ένα παθιασμένο Argentine Tango, σε μία έντονη χορευτική στιγμή.

και ο παρουσιάζουν ένα παθιασμένο Argentine Tango, σε μία έντονη χορευτική στιγμή. Η Τζώρτζια Γεωργίου και ο Αλέξανδρος Μπαχάριεφ αναβιώνουν ένα σχολικό ρομάντζο χορεύοντας street.

και ο αναβιώνουν ένα σχολικό ρομάντζο χορεύοντας street. Ο Σταύρος Βαρθαλίτης και η Μαρία Καμμενίδη χορεύουν tango, κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού δείπνου, με πολλές κακές συνήθειες.

και η χορεύουν tango, κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού δείπνου, με πολλές κακές συνήθειες. Ο Dominic Stars και η Ειρήνη Λιναρδή μας παρασύρουν σε ένα πολύ τρυφερό American Smooth.

