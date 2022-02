«Χείμαρρος» ο παππούς του Mad Clip: «Τα λεφτά φαγώθηκαν, κουμάντο κάνει η Αρετή» (video)

Ο παππούς του Mad Clip μίλησε για τον τελευταίο δίσκο του τράπερ που θα κυκλοφορήσει σύντομα και έριξε -για άλλη μια φορά- τα «καρφιά» του στην Αρετή.

Η οικογένεια και οι συνεργάτες του τράπερ αποφάσισαν να τον τιμήσουν και να βγουν στην κυκλοφορία τα τραγούδια που είχε ολοκληρώσει πριν το μοιραίο τροχαίο.

Ο τελευταίος δίσκος του αδικοχαμένου Mad clip θα κυκλοφορήσει στις 29 Απριλίου με όνομα «Money And Drugs Can't Live In Poverty».

Ο παππούς του Mad Clip, με αφορμή την κυκλοφορία του τελευταίου του δίσκου, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Εκείνο που ξέρω, ότι η μάνα του έχει κάποιον δικηγόρο και ότι λέει θα παίρνουνε κάποια δικαιώματα απ’ τα καινούρια τραγούδια. Τα παλιά δεν ήτανε πουθενά… Ο πατέρας έχει κάνει αποποίηση, έχει παραιτηθεί. Τα λεφτά φαγωθήκανε, κουμάντο έκανε η Αρετή. Τη μάνα του την ρώτησα….σου δώσε η Αρετή λεφτά;”, Μου λέει όχι, δε μου έδωσε» τόνισε αρχικά ο παππούς του Mad Clip.

Επιπλέον, πρόσθεσε: «Στις 17 του μηνός έρχεται αυτός ο μάνατζερ από την Αμερική και μου είπανε θα με φωνάξουν κι εμένα. Τώρα είναι μάνα και κόρη ας πούμε. Ότι είναι δικαιώματα ας τα πάρουνε, τουλάχιστον να πάρει το κορίτσι, ό,τι πάρει, καταλάβατε; Εγώ θέλω να ακούω τα τραγούδια του εγγονού μου. Και εγώ και η γυναίκα μου. Πλην όμως ας πούμε δεν θέλω να ακούω το τραγούδι αυτό που έχει βγάλει της Αρετής, αυτής».