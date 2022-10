J2US: Το Twitter «γλέντησε» τους διαγωνιζόμενους και λάτρεψε την Καιτούλα

J2US: Το απόλυτο μουσικό σόου επέστρεψε και το Twitter είχε πάρει ήδη θέση για να ξεκινήσει τα σχόλια ως «πέμπτος» κριτής

Το Just the 2 of Us επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου 8 Οκτωβρίου στις οθόνες των τηλεθεατών. Η βραδιά περιλάμβανε εκπλήξεις, δώρα αλλά κυρίως πολλή μουσική. Κάποιες ερμηνείες πήγαν καλά... άλλες πάλι όχι και τόσο.

Έτσι λοιπόν το Twitter ως πέμπτος και καλύτερος κριτής πήρε θέση μπροστά από το πληκτρολόγιο και την οθόνη και ήταν έτοιμο να σχολιάσει το κάθε ζευγάρι και την κριτική επιτροπή ιδιαίτερα μετά την είσοδο της Καίτης Γαρμπή στην καρέκλα του τέταρτου κριτή.

Η «Καιτούλα» που λάτρεψε το κοινό

Η Καίτη Γαρμπή είναι μια γυναίκα που το κοινό αγαπάει τόσο για τη φωνή της και το ταλέντο της όσο και για τις απόψεις που κατά καιρούς εκφράζει δημοσίως.

Η είσοδος της ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη σε πολλούς τηλεθεατές και στους χρήστες του Twitter, οι οποίοι από το πρώτο λεπτό σχολίαζαν την είσοδό της ενώ αργότερα την παίνευαν για τα όσα έλεγε.

"Η Κακοποίηση είναι ΈΓΚΛΗΜΑ και όχι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΊΑ"



ΚΑΙΤΑΡΑ ΜΗΝ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ Η ΦΩΝH ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ #j2us pic.twitter.com/lKEOFaTBpx — ?????? ?. ???? ? (@MonkeyDKomi) October 8, 2022

Από την άλλη τα ζευγάρια στο J2US αποτέλεσαν τροφή για σχόλια για πολλούς λογαριασμούς στο Twitter, εκ των οποίων οι μισοί ήθελαν να κλείσουν τα αυτιά τους.

Ο Άγγελος Μπράτης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και το ζεύγος Μαυρίκιος - Ιλάειρα κέντρισαν περισσότερο το ενδιαφέρον.

-Αγγελε πως αισθάνεσαι που είσαι εδώ μαζί μας στο #j2us;



-Σας έχω σιχαθεί κιόλας pic.twitter.com/YPC6SQZSiq — ☠ ?????_?❾❺ ☠ (@panos_p95) October 8, 2022

Εκεί πήγε ο Μπρατης και τον ψάχνω 2 μηνες τώρα; #j2us pic.twitter.com/oHhOLOe6ZJ — Marrie_Qrie (@marrie_qrie) October 8, 2022

O Πιτσινιαγκας είναι ΚΟΟΥΤΣ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΤΟΜΟ; τον μαθαίνει να τραγουδάει...

Οκ... #j2us pic.twitter.com/DBIGfpoAyp — Ian Αμυγδάλου?⛩️ (@ian_omrf) October 8, 2022

Μετα απο 4 χρονια #j2us τα ζευγάρια φέτος είναι: pic.twitter.com/r1LLoZI6MF — Tiletheatis (@tiletheatis_) October 8, 2022