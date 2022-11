Maestro: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη – 4 λόγοι που κέρδισε το Netflix

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Πολύ πριν την πρώτη επίσημη, στο άκουσμα και μόνο της επιστροφής του Χριστόφορου Παπακαλιάτη μετά από 12 χρόνια αποχής, ξέραμε ότι κάτι καλό ετοιμάζει. Ο Χριστόφορος έχει καταφέρει, μετά από προσπάθεια και εσωτερική αναζήτηση, να εξελιχθεί και να παρουσιάζεται σήμερα στην πιο ώριμη φάση του.

Αυτή η φάση αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στη νέα του σειρά, «Maestro». Πρόκειται για ένα καλά «δομημένο» έργο, μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, που στόχο δεν έχει να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ματαιοδοξία του δημιουργού αλλά να παρουσιάσει κοινωνικά θέματα και μία υπέροχη ιστορία. Η σειρά, μετά τις διθυραμβικές κριτικές εντός Ελλάδας, κατάφερε να κερδίσει μία θέση στο Netflix και να ετοιμάζεται πλέον να ανοίξει τα φτερά της στο εξωτερικό.





Χριστόφορος Παπακαλιάτης και Κλέλια Ανδριολάτου

Ποιοι είναι, όμως, οι λόγοι που έκαναν το «Maestro» να ξεχωρίσει;

1. Η υπόθεση

O Ορέστης ταξιδεύει σε ένα μικρό νησί στην εποχή της πανδημίας προκειμένου να στήσει, από την αρχή, ένα φεστιβάλ μουσικής. Αντιμέτωπος με τη μικρή κοινωνία του νησιού και όλες τις παθογένειές της, θα βρεθεί μπλεγμένος σε μία ακραία ερωτική ιστορία που θα αποτελέσει κίνητρο για να εκδηλωθούν όλα τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία μαστίζουν μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Το story, με μία πρώτη ματιά, μπορεί να αφορά σε έναν έρωτα, όμως θίγει τόσα ακόμα ζητήματα: την ενδοοικογενειακή βία, τη ζωή σε μία επαρχιακή πόλη και τα σύνδρομα που την ακολουθούν, τον έρωτα δύο ομοφυλόφιλων και το ταμπού της παραδοχής, τις αγωνίες των νέων. Η σειρά μιλά για το σήμερα, ακουμπά ευαίσθητα ζητήματα και σίγουρα απασχολεί τους πάντες.

2. Το καστ

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έχει αποδείξει ότι μέσα από κάθε του δουλειά θέλει να δίνει χώρο σε νέους ανθρώπους, την ίδια στιγμή που επιλέγει μεγάλα ονόματα για να απογειώσουν ερμηνευτικά σκηνές και διαλόγους. Και το «Maestro» είναι περίτρανο παράδειγμα των παραπάνω. Από τη μία η Κλέλια Ανδριολάτου, ο Ορέστης Χαλκιάς, ο Γιώργος Μπένος, τρία παιδιά της νέας γενιάς με φρεσκάδα, από την άλλη η Μαρία Καβογιάννη σε ρεσιτάλ ερμηνείας, ο Γιάννης Τσορτέκης με το υποκριτικό του μεγαλείο, ο Φάνης Μουρατίδης, ο Αντίνοος Αλμπάνης και η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου να παίζουν με ωριμότητα και φυσικότητα. Έκπληξη και η Χάρις Αλεξίου, που αποδεικνύει ότι το ταλέντο της και σε αυτό το κομμάτι είναι αδιαμφισβήτητο.

3. Η σκηνοθεσία

Κάθε σκηνή θα μπορούσε να είναι ένα μικρό έργο τέχνης. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, και σε αυτό το κομμάτι, αποδεικνύει την ωριμότητά του και την εξέλιξή του. Το μαγικό τοπίο των Παξών και της Κέρκυρας, βοηθά στο τελικό αποτέλεσμα και σίγουρα θα είναι από τα σημεία που θα εντυπωσιάσουν και τους ξένους θεατές και θα διαφημίζοντας τις ελληνικές ομορφιές στο εξωτερικό.

4. Μουσική

Μία σειρά που φέρει τον τίτλο «Maestro», δεν θα μπορούσε να μην ξεχωρίζει για τις μουσικές της. Από την πρώτη στιγμή, εκείνη του τρέιλερ, καταλάβαμε ότι ο Χριστόφορος μάς επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Η ατμοσφαιρική φωνή της γνωστής συνθέτριας, παραγωγού και τραγουδίστριας Kid Moxie, πρωτοπόρου της κινηματογραφικής pop μουσικής με συμμετοχές σε πολλαπλά τηλεοπτικά διαφημιστικά μεταξύ αυτών και η καμπάνια της Victoria Secret, έδωσε μία μικρή γεύση του τι θα ακολουθήσει. Έκτοτε, σε κάθε επεισόδιο, η μουσική επιμέλεια και το πώς «ντύνεται» η κάθε σκηνή είναι μοναδικά. «Then He Kissed Me», «Graves in the Sky», « A Summer Place», είναι μερικά μόνο από τα κομμάτια που αγαπήσαμε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο!



