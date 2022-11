Η ώρα των τελικών – Πότε τελειώνουν GNTM και J2US

Μετά το πρόωρο τέλος του «Love Island» του ΣΚΑΪ, οι τηλεθεατές αναμένουν να δουν το πώς και πότε θα ολοκληρωθούν το «GNTM» αλλά και το «Just The 2 of Us»

Το πρώτο μισό της σεζόν φτάνει στο τέλος του και τα στελέχη των καναλιών χαράσσουν τα επόμενα στρατηγικά βήματα. Ένα από τα σημαντικά κεφάλαια στον προγραμματισμό τους είναι και οι τελικοί των ριάλιτι σόου.

Μετά το πρόωρο τέλος του «Love Island» του ΣΚΑΪ, οι τηλεθεατές αναμένουν να δουν το πώς και πότε θα ολοκληρωθούν το «GNTM» αλλά και το «Just The 2 of Us». Το ριάλιτι μόδας του STAR προγραμματίζεται να ρίξει αυλαία την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου.

Δύο 24ώρα πριν τα Χριστούγεννα και πιο αργά από κάθε άλλη χρονιά, το φορμάτ θα αποχαιρετίσει το κοινό και θα ανανεώσει το ραντεβού του για την επόμενη σεζόν-για τον Οκτώβριο του 2023. Μία κοπέλα θα κερδίσει τον πολυπόθητο τίτλο, χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ, μία υποτροφία διετούς φοίτησης για οποιαδήποτε ειδικότητα επιλέξει, ρολόι και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ, ετήσιο συμβόλαιο με την Dust and Cream και ένα αυτοκίνητο Citroen Ami. Μετά την περίοδο των γιορτών, τη σκυτάλη θα πάρει ο νέος κύκλος του «Master Chef». Ο διαγωνισμός μαγειρικής με τους Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη, Λεωνίδα Κουτσόπουλο, επιστρέφουν για να κρατήσουν συντροφιά στους τηλεθεατές με τον πιο νόστιμο τρόπο και να απογειώσουν τα νούμερα τηλεθέασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει και ο τελικός του «Just the 2 of us». Το σόου του Νίκου Κοκλώνη στον ALPHA θα διασκεδάζει το κοινό και τις γιορτές με τον παρουσιαστή και τον παραγωγό να κάνει πρόσφατα μία μεγάλη αποκάλυψη. «31 Δεκεμβρίου θα γίνει ο τελικός. Παραμονή Πρωτοχρονιάς αλλάζουμε χρόνο και βγάζουμε νικητή», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κοκλώνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη μεγάλη βραδιά θα δώσουν το «παρών» όλα τα ζευγάρια (τόσο αυτά που πέρασαν όσο και οι φιναλίστ) αλλά και πολλοί καλεσμένοι έκπληξη. Δέσποινα Βανδή, Βίκυ Σταυροπούλου, Καίτη Γαρμπή, Σταμάτης Φασουλής, θα καθίσουν στις καρέκλες της επιτροπής και δεν θα προκαλέσει εντύπωση το αν υποδεχτούν κάποιο κριτή γκεστ στο πλευρό τους. Ο Νίκος Κοκλώνης, μεταξύ άλλων, θα μοιράσει δώρα και το μόνο βέβαιο είναι ότι το σόου θα διαρκέσει πολλές ώρες ξεκινώντας από τις 20.00 και τελειώνοντας τις πρώτες ώρες του 2023.

