Τζόνι Ντεπ: Επιστρέφει ως Τζακ Σπάροου; - Τι αναζωπύρωσε τις φήμες

Μέχρι τώρα ο Τζόνι Ντεπ ισχυριζόταν ότι δεν πρόκειται να γυρίσει στο franchise ακόμη και αν του προσέφεραν «300 εκατομμύρια δολάρια και ένα εκατομμύριο αλπάκα».

Οι νέες δηλώσεις του παραγωγού αναζωπύρωσαν τις φήμες ότι μπορεί να γυρίσει ο Τζόνι Ντεπ στους «Πειρατές της Καραϊβικής» και έδωσαν ελπίδες στους θαυμαστές.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ είπε ότι τίποτα δεν έχει «κλείσει» ακόμα σχετικά με το πρόσωπο που θα ενσαρκώσει τον χαρακτήρα του Τζακ Σπάροου. «Το δουλεύουμε. Τίποτα δεν έχει δεν έχει κατασταλάξει ακόμη, αλλά συνεχίζουμε να κάνουμε μικρά βήματα προς ένα σενάριο», είπε.



Υπενθυμίζεται ότι η Μάργκο Ρόμπι που αρχικά είχε ειπωθεί ότι θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο τελικά έμεινε εκτός του franchise.





Ωστόσο, από την πλευρά του Τζόνι Ντεπ δεν έχει διευκρινιστεί αν βρίσκεται σε συζητήσεις ο ηθοποιός, ενώ ο ίδιος μέχρι πρότινος διέψευδε το ενδεχόμενο της επιστροφής του και αναφέρονταν στα δημοσιεύματα χρησιμοποιώντας τη φράση «κατασκευασμένες φήμες».

Μάλιστα, ο Ντεπ στη δίκη κατά της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ, είχε πει πως δεν θα γυρνούσε, ακόμη και αν του προσέφεραν «300 εκατομμύρια δολάρια και ένα εκατομμύριο αλπάκα».

Ο 59χρονος σταρ έπαιξε για τελευταία φορά τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα στο «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» του 2017, πριν ο κινηματογραφικός κολοσσός τον διώξει, εξαιτίας των κατηγοριών που εξαπέλυσε εναντίον του, η πρώην σύζυγος του, Άμπερ Χερντ.

