Καινούργιου: Η ενόχληση της με ρεπόρτερ της εκπομπής της - «Ντρέπομαι»

Εμφανής ήταν η ενόχληση της Κατερίνας Καινούργιου με ερώτηση που έκανε ρεπόρτερ της εκπομπής στον Μαυρίκιο Μαυρικίου σχετικά με τη Φωτεινή Δάρρα και τον Πάνο Τριανταφύλλου.

Την έντονη ενόχλησή της εξέφρασε κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου με ρεπόρτερ της εκπομπής της, η οποία έκανε μια ερώτηση στον Μαυρίκιο Μαυρικίου αναφορικά με το τελικό ζευγάρι του Just the 2 of Us, Φωτεινή Δάρρα και Πάνο Τριανταφύλλου.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου μιλούσε για τη Φωτεινή Δάρρα και σχολίαζε την αντίδρασή της μετά το τέλος του «J2US», όταν η ρεπόρτερ τον ρώτησε: «Μήπως η Φωτεινή ήταν σίγουρη ότι θα νικήσει επειδή ο Πάνος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα και ίσως ο κόσμος συγκινηθεί;»

«Ξέρετε πόσο στηρίζω την ομάδα μου και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Θλίβομαι πάρα πολύ με την ερώτηση που έκανε η δημοσιογράφος μας, που κατά τα άλλα είναι πολύ αξιόλογη. Απαράδεκτη ερώτηση. Ντρέπομαι. Πραγματικά ντρέπομαι. Επειδή είμαι αρκετά ευαισθητοποιημένη με αυτά τα θέματα, δε ρωτάς ποτέ έναν άνθρωπο αν πιστεύει ότι η Φωτεινή Δάρρα πίστευε ότι θα κερδίσει λόγω της ιδιαιτερότητας του Πάνου. Καμία ιδιαιτερότητα δεν έχει ο Πάνος. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι. Και οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, αυτό που θέλουν, και θα το πω με αγάπη και στους τηλεθεατές και στη δημοσιογράφο και σε όλους εδώ, είναι να τους αντιμετωπίζουμε ως ίσους. Το να γίνει μια τέτοια ερώτηση με θλίβει και ζητάω συγγνώμη εγώ προσωπικά που έγινε από τη δημοσιογράφο μας… Θα το πάρω πάνω μου. Αναγκαστικά θα το πάρω πάνω μου. Δε προλαβαίνω να βλέπω όλα τα βίντεο στο μοντάζ, συγγνώμη».