Με 11 ταινίες και 39 υποψηφιότητες στην «κούρσα» των 95ων βραβείων Όσκαρ η COSMOTE TV

Στις 12 Μαρτίου η τελετή απονομής, ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Συνολικά 39 υποψηφιότητες διεκδικούν στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 11 κορυφαίες κινηματογραφικές παραγωγές, που ανήκουν αποκλειστικά στο πρόγραμμα της COSMOTE TV. Στην «κούρσα» για τα 95α βραβεία του κορυφαίου κινηματογραφικού θεσμού κυριαρχεί η ταινία «Τα Πάντα Όλα» (Everything Everywhere All At Once) διεκδικώντας 11 βραβεία. Με 7 υποψηφιότητες ακολουθεί η ταινία του πολυβραβευμένου Στίβεν Σπίλμπεργκ «The Fabelmans», ενώ με 6 υποψηφιότητες «κατεβαίνει» το sequel της ιστορικής ταινίας Top Gun, «Top Gun: Maverick». Οι ταινίες «Τα πάντα Όλα» και «Top Gun: Maverick», έκαναν πρόσφατα αποκλειστική τηλεοπτική πρεμιέρα στην COSMOTE TV και είναι ήδη διαθέσιμες για on demand προβολή.

Για 3 χρυσά αγαλματίδια είναι υποψήφιες οι ταινίες «Φάλαινα» (The Whale), «Babylon» και η βραβευμένη στις Κάννες με τον Χρυσό Φοίνικα ελληνική συμπαραγωγή «Το Τρίγωνο Της Θλίψης» (Triangle of Sadness). Από τις υπόλοιπες υποψήφιες ταινίες, που θα απολαύσουμε σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV τη σεζόν 2023-2024, είναι οι δραματικές «Close» (1 υποψηφιότητα), «ΕΟ» (1 υποψηφιότητα), «Aftersun» (1 υποψηφιότητα), «Αισθάνομαι Ζωντανός» (Living - 2 υποψηφιότητες) και «Όσα Φέρνει Η Ζωή» (Το Leslie - 1 υποψηφιότητα).

Από τις παραπάνω ταινίες, στην κατηγορία καλύτερης ταινίας «φιγουράρουν» οι: «Τα Πάντα Όλα» (Everything Everywhere All At Once), «The Fabelmans», «Το Τρίγωνο Της Θλίψης» (Triangle of Sadness) και «Top Gun: Maverick».

Ποιοι θα καταφέρουν να «σηκώσουν» το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο στην 95η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ; Θα το μάθουμε την Κυριακή 12 Μαρτίου αποκλειστικά στην COSMOTE TV.