Eurovision 2023: Ποιος είναι ο 16χρονος Βίκτωρ Βερνίκος που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Πρόκειται για τον μικρότερο διαγωνιζόμενο που έστειλε ποτέ η Ελλάδα στην Eurovision

Ο Βίκτωρ Βερνίκος θα είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision 2023.

Πρόκειται για τον μικρότερο διαγωνιζόμενο που έστειλε ποτέ η Ελλάδα στην Eurovision, καθώς ο Βίκτωρ είναι μόλις 16 ετών, ενώ το τραγούδι του «What They Say» είναι δική του σύνθεση. Η αποκάλυψη έγινε στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ και στο ερώτημα «εάν το περίμενε», απάντησε ότι πίστευε ότι το τραγούδι του θα πάει καλά.

Το τραγούδι είναι μια «συναισθηματική αλλά και παράλληλα φεστιβαλική μπαλάντα», είπε ο Βίκτωρ Βερνίκος, αποκαλύπτοντας ότι το έγραψε στα 14 του, τον Απρίλιο του 2021, σε μια αγχώδη, όπως είπε κατάσταση.

Ο Victor Vernicos, όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα, γεννήθηκε στην Αθήνα, ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, μαθήματα φωνητικής στα οκτώ και μαθήματα κιθάρας στα δέκα του χρόνια. Στα έντεκα άρχισε να γράφει τα πρώτα δικά του τραγούδια, ενώ εδώ και δύο χρόνια επιμελείται και την παραγωγή της δικής του μουσικής, παρακολουθώντας μαθήματα μουσικής τεχνολογίας.

Στην τελική τριάδα ήταν επίσης το τραγούδι «Liar» με τη Μελίσσα Μαντζούκη και το «Shout out» από το ντουέτο Αντωνία Καούρη και Μαρία Μαραγκού.

Το τραγούδι της Ελλάδας επιλέχθηκε συνδυαστικά, με συντελεστή βαρύτητας 50,6% στην ψήφο της Επιτροπής Κοινού, έναντι 49,4% της ψήφου της Επιτροπής της ΕΡΤ.

Η εφταμελής Επιτροπή της ΕΡΤ, με πρόεδρο τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, απαρτίζεται από τους Πέτρο Αδάμ, Λεωνίδα Αντωνόπουλο, Φώτη Απέργη, Μαρία Κοζάκου, Κωνσταντίνο Μπουρούνη και Γιάννη Πετρίδη.

Για πρώτη φορά φέτος, η τελική απόφαση πάρθηκε από δύο επιτροπές, ακριβώς όπως θα προκύψει το νικητήριο τραγούδι στον τελικό της Εurovision 2023, ύστερα από την πρόσφατη αλλαγή στους κανόνες ψηφοφορίας.

Τα εβδομήντα μέλη της επιτροπής Κοινού, προέκυψαν με κλήρωση και διαδικασία που διασφαλίζει το αδιάβλητο και την ηλικιακή αντιπροσωπευτικότητα του κοινού της Eurovision. Κληρώθηκαν 25 μέλη στην ηλικιακή κατηγορία 18-24 ετών, 20 μέλη στην ηλικιακή κατηγορία 25-34, 15 μέλη στην ηλικιακή κατηγορία 35-44 και 10 μέλη στην ηλικιακή κατηγορία 45+.

Ο 67ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στο Λίβερπουλ στις 9, 11 και 13 Μαΐου 2023.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2023: «Κλείδωσε» ο φετινός μας εκπρόσωπος – Όσα πρέπει να ξέρετε

Eurovision 2023: Αυτά είναι τα ελληνικά τραγούδια που προκρίνονται στην τελική φάση

Eurovision: Το τεράστιο όνομα της μουσικής που δήλωσε συμμετοχή