Νίκος Κοκλώνης: Κανονικά το «Just the 2 of us» απόψε - Τι συμβαίνει στον ALPHA

Νίκος Κοκλώνης: Ο παραγωγός και παρουσιαστής, με ανακοίνωση, ξεκαθάρισε ότι το τηλεοπτικό σόου «Just the 2 of us» επιστρέφει απόψε.

O Νίκος Κοκλώνης, παρά τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για τον έλεγχο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, στην οποία ο ίδιος εμφανίζεται ως επικεφαλής, συνεχίζει την καθημερινότητά του και ετοιμάζεται για το αποψινό σόου στον Alpha.

«Εδώ γράφουμε τραγουδάκι, γιατί αύριο έχει J2US. Ακούσαμε τα σχολιανά μας. Εντάξει έχουμε συνηθίσει στην αδικία. Παρόλα αυτά… πάρτι! Σας αγαπάω όλους για τα καλά μηνύματα», είπε μέσω Instagram ο Νίκος Κοκλώνης την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου.

Η ενημέρωση από τον Alpha για τις εκπομπές του Νίκου Κοκλώνη

Κανονικά θα συνεχίσει η προβολή των εκπομπών του Νίκου Κοκλώνη στον Alpha, παραγωγικής της Barking Well.

Αναλυτικά, όπως ενημέρωσε ο Alpha: «Συνεχίζεται η προβολή των εκπομπών παραγωγής Barking Well στον Alpha. Ο σταθμός δεν σκοπεύει να αναβάλει κάποια εξ αυτών και έχει αποφασίσει να προβληθεί η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή «Super Κατερίνα» αύριο το πρωί στις 10, αλλά και το μουσικό σόου του Σάββατου «Just the two of us» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη».

Τι απάντησε ο Νίκος Κοκλώνης για το πόρισμα της Αρχής Ελέγχου Μαύρου Χρήματος

Ο Νίκος Κοκλώνης μέσα από ανάρτησή του στο Instagram είχε τοποθετηθεί στο δημοσίευμα που τον εμπλέκει στην υπόθεση που ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας.

«Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διαβάλει εμένα και τις εταιρείες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους εργαζόμενους...», αναφέρει μεταξύ άλλων ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός και τονίζει ότι «θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες».

Ολόκληρη η απάντηση του Νίκου Κοκλώνη:

«Σχετικά με το δημοσίευμα του Documento, στο οποίο αναφέρεται το όνομά μου και ότι ελέγχομαι για νομιμοποίηση εσόδων, διευκρινίζω ότι:

1) Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά τα τελευταία 20 χρόνια σε περισσότερες από 7 χώρες, έχοντας επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους. Η επαγγελματική μου δραστηριότητα, όπως και οι επιχειρήσεις μου, έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα ανά τον κόσμο χωρίς ποτέ να μου καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο.

2) Αναρωτιέμαι πώς το Documento γνωρίζει ότι ελέγχομαι από κάποια αρχή, ενώ σε εμένα, τον «ελεγχόμενο», δεν έχει κοινοποιηθεί οτιδήποτε σχετικό.

3) Οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια στην ελληνική επικράτεια αφορούν παραγωγές γνωστών τηλεοπτικών εκπομπών που μεταδίδονται από όλους σχεδόν τους εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι τηλεοπτικές παραγωγές των επιχειρήσεών μου είναι διαθέσιμες σε όλους μέσω των σταθμών. Οι δαπάνες και οι πληρωμές είναι διαφανείς και προσβάσιμες σε όλους και αφορούν δημοσιογράφους και προμηθευτές, καθώς και λοιπές εταιρικές υποχρεώσεις. Αυτό έχει διαπιστωθεί σε πέντε τουλάχιστον οικονομικούς ελέγχους που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους το πόθεν έσχες μου, στο οποίο απεικονίζονται πλήρως οι πηγές των εισοδημάτων μου ανά τον κόσμο.

4) Αποτελεί πάγια αρχή των εταιρειών μου και εμού να συνεργαζόμαστε και να διευκολύνουμε τις αρχές στην άσκηση του έργου τους. Αυτό θα πράξουμε και στο μέλλον όποτε χρειαστεί.

5) Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να διαβάλλει εμένα ή τις εταιρείες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους εργαζομένους, και θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εναντίον όσων δημοσιεύσουν ή αναπαραγάγουν ψευδείς ειδήσεις ή χρησιμοποιήσουν παράνομα προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα.

Νίκος Κοκλώνης».

