Ποια σόου επιστρέφουν απόψε και ποια παραμένουν σε «πάγο»

Βράδυ Σαββάτου και ο τελικός του «Voice» πρωταγωνιστεί

Μετά την τραγωδία στα Τέμπη, τα κανάλια έχουν επανέλθει στην κανονική ροή του προγράμματός τους και τα ψυχαγωγικά φορμάτ προβάλλονται κανονικά. Έτσι, απόψε, στη βραδινή ζώνη, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει σόου.

Συγκεκριμένα, στις 21.00, η Φαίη Σκορδά θα υποδεχθεί στον live τελικό του «Voice» τους τέσσερις κριτές, Κωνσταντίνο Αργυρό, Πάνο Μουζουράκη, Έλενα Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά. Οι coaches θα δουν τους παίκτες τους-φιναλίστ να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και, μέχρι το τέλος της βραδιάς, ένας θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του μουσικού πρότζεκτ του ΣΚΑΪ. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, καθώς θα υπάρξουν και πολλές εκπλήξεις. Μία από αυτές θα είναι και η Άννα Αργυρού, η περσινή νικήτρια που θα τραγουδήσει στο stage.

Στις 20.00, στη συχνότητα του ALPHA, επιστρέφει μετά από μία εβδομάδα αποχής και το «Just the 2 of us». Ο Νίκος Κοκλώνης πιάνει ξανά την μπαγκέτα του για να ενορχηστρώσει με μαεστρία, χιούμορ, δημιουργικότητα, εκπλήξεις και ανατροπές το μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης. Η all star αγαπημένη επιτροπή, η Βίκυ Σταυροπούλου, η Δέσποινα Βανδή, ο Σταμάτης Φασουλής, και η Καίτη Γαρμπή φοράνε τα καλά τους και παίρνουν θέση για να κρίνουν τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια. Παράλληλα, δεν θα λείψουν για ένα ακόμη βράδυ οι live εκπλήξεις με τους καλεσμένους.

Το MEGA αποφάσισε να μην βγάλει στον αέρα το «Σπίτι με το Mega» με τη Ρούλα Κορομηλά. «Το Σπίτι με το Mega θα είναι και αυτό το Σάββατο απόν, γιατί παρόντα είναι τα συναισθήματα θλίψης που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη», ανέφερε η ανακοίνωση στα social media.

Τι θα προβάλλει ο ΣΚΑΪ μετά το τέλος του «Voice»

Το επόμενο Σάββατο 18 Μαρτίου, στον μέχρι τώρα προγραμματισμό του καναλιού του Φαλήρου, συναντάμε ταινίες. Όμως, τα στελέχη του ΣΚΑΪ σκέφτονται να εντάξουν ένα ακόμη επεισόδιο «Survivor All Star». Η ιδέα έχει πέσει στο τραπέζι και αναμένουμε να δούμε αν θα ισχύσει. Κατά το παρελθόν, έχουμε δει το ριάλιτι επιβίωσης στη ζώνη του Σαββάτου σημειώνοντας υψηλά ποσοστά καθώς δεν προβάλλονται παραγωγές μυθοπλασίας την ίδια ώρα.