J2US: Νίκος Κοκλώνης σε Βανδή - «Δέσποινα μου, ζω νυφούλα να σε δω»

Ο Νίκος Κοκλώνης προσάρμοσε τους στίχους τραγουδιού για να υμνήσει τον έρωτα Δέσποινας Βανδή, Βασίλη Μπισμπίκη,

Εντυπωσιακές ήταν χθες οι εμφανίσεις διαγωνιζομένων και κριτών στο Just the 2 of Us.

Ο Νίκος Κοκλώνης το βράδυ του Σαββάτου 1/4 αποφάσισε να αφιερώσει από ένα τραγούδι σε κάθε κριτή.

Βασισμένος λοιπόν στη μεγάλη επιτυχία Αντύπα «Ζηλεύω πολύ», ο παρουσιαστής ξεκίνησε να τραγουδάει στη Δέσποινα Βανδή: «Αχ, αχ, Δέσποινα μου… Δέσποινα μου… Δέσποινα μου, ζω νυφούλα να σε δω! Εδώ στο J2US! Μπορεί να μην έχω ξανθά μαλλιά, ξέρεις Καίτη τι εννοώ, ούτε μπαλόνια αλλά νιώθω ότι στον πέμπτο κύκλο κάτι θα ζήσω και γω. Ε, μια πρόταση, κάτι».

Τότε η Δέσποινα Βανδή αναρωτήθηκε: «Γιατί; Γιατί; Τι θα ζήσεις; Θα παντρευτούμε;»

Ο Νίκος Κοκλώνης συνέχισε: «Ξέρεις τι είναι πολύ σημαντικό; Ένα είναι το πολύ σημαντικό, Δέσποινα. Σε θέλει πολύ, σε θέλει πολύ, στα πόδια σου χορεύει! Σε θέλει πολύ, σε θέλει πολύ και όλο σε μαγεύει».