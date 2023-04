ΣΚΑΪ: Τα επόμενα σχέδια του Ατζούν - Αυτό το παιχνίδι θα πάρει τη θέση του Survivor All Star

Μετά το Survivor All Star… το «I am a celebrity, get me out of here» - Αυτό είναι το επόμενο σχέδιο του Ατζούν

Ο Ατζούν και η τουρκική παραγωγή δεν φεύγουν από το κανάλι του Φαλήρου. Όπως φαίνεται ο Ιτζιλαλί έχει κι άλλο άσσο στον μανίκι και θέλει να τον χρησιμοποιήσει για την επόμενη χρονιά και μάλιστα στη θέση του Survivor All Star, το οποίο δεν έχει πάρει το εισιτήριο για το σεζόν 2023-2024.

Όπως φαίνεται ο Ατζούν είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον ΣΚΑΪ και όλες οι αποφάσεις θα παρθούν μετά το Πάσχα, ακόμα και για το «The Voice» το οποίο έχει ήδη βγάλει τα τηλέφωνα επικοινωνίας για τις συμμετοχές.

Στα σχέδια λοιπόν του Τούρκου παραγωγού είναι να φέρει στην Ελλάδα το πρότζεκτ «I am celebrity get me out of here», το οποίο έρχεται από το εξωτερικό και είχε διεκδικήσει άλλο ιδιωτικό ελληνικό κανάλι τις προηγούμενες χρονιές.

Ο ΑΝΤ1 είχε πάρει πρώτα τα δικαιώματα αλλά μετά φαίνεται να υπήρξε πρόβλημα με το ΕΣΡ λόγω της κακοποίησης ζώων και η μόνη ώρα προβολής που επιτρεπόταν ήταν μετά τα μεσάνυχτα, απόφαση που δεν άρεσε στο κανάλι του Αμαρουσίου και έτσι το απέρριψε.

Το πρότζεκτ αυτό τώρα έρχεται στα μελλοντικά σχέδια του ΣΚΑΪ και το κόνσεπτ του περιλαμβάνει δοκιμασίες σε κλειστό και περίεργο περιβάλλον, φέρνοντας μια μικρή γεύση από Survivor.

Ο παρουσιαστής που προβλέπεται σε περίπτωση που κλείσει η συμφωνία δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Λιανό.