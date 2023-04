Οι ψυχαγωγικές εκπομπές κατεβάζουν «ρολά» για Πάσχα – Πότε σταματάει το Survivor All Star

Για ολιγοήμερο break ετοιμάζονται οι τηλεαστέρες, με αφορμή τη γιορτή του Πάσχα

Κάθε χρόνο είθισται οι ψυχαγωγικές εκπομπές των καναλιών να αποχαιρετούν το κοινό πριν το Πάσχα, προκειμένου να δώσουν τη θέση τους σε ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα που αρμόζουν στο κατανυκτικό κλίμα. Έτσι και φέτος, οι παρουσιαστές θα κάνουν ένα μικρό διάλειμμα.

Συγκεκριμένα, στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας και το «Πρωινό» θα κρατούν συντροφιά μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη. Το ίδιο θα συμβεί και με το «Πρωινό Μας» του ΣΚΑΪ και τη Φαίη Σκορδά. Η ξανθιά παρουσιάστρια με την ομάδα της θα βρεθούν στη ζώνη του καναλιού του Φαλήρου μέχρι την 12η Απριλίου, ανανεώνοντας το ραντεβού για μετά το Πάσχα. Το «Καλό Μεσημεράκι» του Νίκου Μουτσινά δεν θα προβληθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μέχρι Μεγάλη Τρίτη θα «παίζεται» το «My style rocks», στην απογευματινή ζώνη, με την Κατερίνα Καραβάτου. Όσον αφορά στο δυνατό χαρτί του καναλιού που ακούει στο όνομα «Survivor All Star»; Το ριάλιτι επιβίωσης θα βρίσκεται στη θέση του με νέα επεισόδια έως τη Μεγάλη Τρίτη ενώ τη Μεγάλη Τετάρτη θα προβληθεί ένα best off επεισόδιο.

Στον ALPHA, μία μικρή ανάσα θα πάρουν οι παρουσιάστριες της πρωινής ζώνης. Μέχρι Μεγάλη Τετάρτη θα βγαίνει στον αέρα τόσο η «Super Κατερίνα» όσο και το «Happy Day», με την Κατερίνα Καινούργιου και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να ετοιμάζονται για ξεκούραση και οικογενειακές διακοπές.

Η Ελένη Μενεγάκη, στο MEGA, είναι προνομιούχα αφού η εκπομπή «Ελένη» δεν θα προβληθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα. Στο κανάλι, μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, θα κρατούν παρέα η Ελεονώρα Μελέτη με το «Mega Καλημέρα» και η Δανάη Μπάρκα με το «Πάμε Δανάη!».

Το ίδιο θα συμβεί και με το μαγκαζίνο «Ποιος είναι Πρωινιάτικα;» στο OPEN, με τη Μπέττυ Μαγγίρα, που θα αποχαιρετίσει τους τηλεθεατές τη Μεγάλη Τετάρτη.

Στο STAR, αντίστοιχα, οι ζωντανές εκπομπές «Breakfast@Star», με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου, και «Αλήθειες με τη Ζήνα», με τη Ζήνα Κουτσελίνη, δεν θα μεταδοθούν Μ. Πέμπτη 13/4, Μ. Παρασκευή 14/4, Δευτέρα του Πάσχα 17/4. Από την Τρίτη 18/4 επανέρχονται κανονικά στο πρόγραμμα. Η εκπομπή «Shopping Star» με τη Βίκυ Καγιά θα μεταδοθεί σε επανάληψη από Μ. Δευτέρα 10/4 έως Μ. Τετάρτη 12/4.

Τη Μ. Πέμπτη 13/4 και τη Μ. Παρασκευή 14/4, δεν θα μεταδοθεί. Νέα επεισόδια θα δούμε από τη Δευτέρα του Πάσχα 17/4. Το παιχνίδι «Τροχός της Τύχης», με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, που σημειώνει μεγάλη επιτυχία, δεν θα μεταδοθεί Μ. Πέμπτη 13/4 και Μ. Παρασκευή 14/4. Από τη Δευτέρα του Πάσχα θα επιστρέψει στον προγραμματισμό. Όσον αφορά στον διαγωνισμό μαγειρικής «MasterChef 2023», δεν θα μεταδοθεί από Μ. Πέμπτη 13/4 έως Τρίτη 18/4. Από την Πέμπτη 20/4 η εκπομπή θα επανέλθει στο πρόγραμμα με νέο επεισόδιο.