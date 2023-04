Στέλιος Κουδουνάρης: «Αν λείπω εγώ από το My Style Rocks Αll Star ποιος θα είναι;»

O Στέλιος Κουδουνάρης αναφέρθηκε στην επαγγελματική του πορεία στο My Style Rocks.

O Στέλιος Κουδουνάρης, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star». Ο σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε στην επαγγελματική του πορεία στο My Style Rocks, τις αλλαγές που έχουν γίνει την τελευταία χρονιά, τόσο σε πρόσωπα, όσο και σε διαδικασίες του παιχνιδιού.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης έκανε λόγο για το ενδεχόμενο του My Style Rocks και την συμμετοχή του σε αυτό.

«Είναι καταπλκτικό και ο κόσμος θέλει περισσότερο και θέλει τρίωρο, δηλαδή extra large δόση επεισοδίου και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, η Κατερίνα ήταν μια πολύ ωραία προσθήκη, όπως και η Ηλιάνα και ο Δημήτρης. Νομίζω πως κάθε μέρα η Κατερίνα Καραβάτου, οδεύει προς το fashion icon σιγά σιγά. Βέβαια - την θεωρεί καλοντυμένη - και τις κάνω παρατηρήσεις στην εκπομπή», είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Μεταξύ άλλων ο Στέλιος Κουδουνάρης έκανε λόγο για το ενδεχόμενο του My Style Rocks all star και την συμμετοχή του σε αυτό. «Εξαιρετική η ιδέα. Θα λείπω εγώ από το All Star; Αν λείπω εγώ που είμαι 5 χρόνια, ποιός θα είναι;», συμπλήρωσε ο σχεδιαστή μόδας και κριτής του My Style Rocks.

Σχετικές ειδήσεις

My Style Rocks: Χαμός με τις παίκτριες - «Είσαι τραγική κοπέλα μου»

My Style Rocks: Πέναλτι -3 βαθμών για τρεις παίκτριες

My Style Rocks: Έξαλλος ο Κουδουνάρης με παίκτρια - «Παίζεις περίεργα και λες ψέμματα»