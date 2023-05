Eurovision 2023: Έφτασε η ώρα του τελικού - Ποιος ετοιμάζεται να σηκώσει την «κούπα»

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision είναι γεγονός και υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί

Όταν το ρολόι δείξει 22.00, ώρα Ελλάδος, η Βρετανίδα τραγουδίστρια Αλέσα Ντίξον, η Βρετανίδα ηθοποιός Χάνα Γουάντινγκχεμ και η Ουκρανή τραγουδίστρια Γιούλια Σάνινα, με τον Ιρλανδοβρετανό τηλεοπτικό παρουσιαστή και σχολιαστή του διαγωνισμού Γκρέιαμ Νόρτον θα υποδεχτούν κοινό και παρευρισκομένους στον μεγάλο τελικό της 67ης Eurovision (θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1).

Είκοσι έξι χώρες παρελαύνουν αρχικά και αργότερα θα ανέβουν στο stage για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους, διεκδικώντας την πρώτη θέση. Αυστρία, Πορτογαλία, Ελβετία, Πολωνία, Σερβία, Γαλλία, Κύπρος, Ισπανία, Σουηδία, Αλβανία, Ιταλία, Εσθονία, Φινλανδία, Τσεχία, Αυστραλία, Βέλγιο, Αρμενία, Μολδαβία, Ουκρανία, Νορβηγία, Γερμανία, Λιθουανία, Ισραήλ, Σλοβενία, Κροατία και Ηνωμένο Βασίλειo θα εμφανιστούν με την εξής σειρά.

Μεγάλο φαβορί, από την πρώτη σχεδόν στιγμή, θεωρείται η Loreen από τη Σουηδία. Η τραγουδίστρια, που έχει ξανακερδίσει τον διαγωνισμό το 2012 με το «Euphoria», θα ερμηνεύσει το κομμάτι «Tattoo» και -όπως φαίνεται- το τρόπαιο της ανήκει. Μεγάλος αντίπαλος η Φινλανδία με τον Käärijä και το «Cha, Cha, Cha», που επίσης σταθερά βρίσκεται στη 2η θέση. Πρόκειται για ένα τραγούδι για πάρτι που αντιπροσωπεύει τη στιγμή που οι άνθρωποι ξεχνούν τα προβλήματά τους και βγαίνουν στην πίστα, ενώ ο τραγουδιστής έγραψε το κομμάτι με τους φίλους του μέσα σε μόλις 30 λεπτά! Το ενδιαφέρον τραβά και η Ουκρανία, αλλά και το Ισραήλ που -μετά τον πρώτο ημιτελικό- βρίσκεται στην πεντάδα των στοιχημάτων.

Από μία τέτοια βραδιά, εκτός του διαγωνιστικού κομματιού, θα υπάρξουν και πολλές εκπλήξεις. Ο Mahmood από την Ιταλία, η Netta από το Ισραήλ, ο Daði Freyr της Ισλανδίας, η Cornelia Jakobs της Σουηδίας, ο Duncan Laurence από την Ολλανδία και η Sonia από το Λίβερπουλ, θα διασκεδάσουν τους Eurofans.

Πώς θα ψηφίσουν κοινό και επιτροπές

Η νικήτρια χώρα της Eurovision 2023 θα αναδειχθεί κατά 49,4% από πενταμελείς εθνικές κριτικές επιτροπές και κατά 50,6% από την τηλεψηφοφορία του κοινού. Επίσης, δικαίωμα ψήφου έχουν όχι μόνο οι 37 συμμετέχουσες χώρες του φετινού διαγωνισμού, αλλά και πολίτες από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι διαμένουν σε χώρες που δεν λαμβάνουν μέρος στη Eurovision 2023 - η διαδικτυακή ψηφοφορία τους, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, θα προσμετρηθεί στο televoting ως μία επιπλέον χώρα [«Rest of the World»]. Από την ψηφοφορία «Rest of the World», σύμφωνα με την EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση), εξαιρούνται οι Ρώσοι πολίτες καθώς η Ρωσία έχει αποβληθεί από τον διεθνή οργανισμό εξαιτίας του πολέμου με την Ουκρανία. Οι θεατές και στις 37 χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2023, καθώς και οι θεατές από τον υπόλοιπο κόσμο, μπορούν να ψηφίσουν για τα 26 τραγούδια του τελικού.

Στον τελικό συνυπολογίζονται επίσης και οι ψήφοι από τις 37 κριτικές επιτροπές των χωρών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό τραγουδιού. Η ψηφοφορία για το κοινό θα ξεκινήσει μετά την παρουσίαση του τελευταίου τραγουδιού και θα διαρκέσει για περίπου 40 λεπτά.

Το κοινό σε κάθε συμμετέχουσα χώρα θα απονείμει συνολικά 58 βαθμούς (1 έως 8, 10 και 12). Οι ψήφοι του κοινού από τις μη συμμετέχουσες χώρες θα αθροιστούν, σαν να προέρχονταν από μία επιπλέον «χώρα» («Rest Of The World») που θα απονείμει άλλους 58 βαθμούς (1 έως 8, 10 και 12). Με την ολοκλήρωση της τηλεψηφοφορίας, θα παρουσιαστούν αρχικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Κριτικής Επιτροπής και στη συνέχεια η βαθμολογία που έδωσε το κοινό. Η χώρα που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, είναι η νικήτρια.

Σημειώνεται ότι η κριτική επιτροπή και το κοινό συμμετέχουσας χώρας, δεν μπορούν να ψηφίσουν τη δική τους συμμετοχή. Η διαχείριση όλων των ψηφοφοριών γίνεται από τη digame, τον εταίρο ψηφοφορίας της EBU και εποπτεύονται από το E&Y, τον Ανεξάρτητο Παρατηρητή Ψηφοφορίας.